Ariel Lijo quedó a cargo de la causa por presunta corrupción en Andis que involucra a Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un caso que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

El juez Ariel Lijo quedó a cargo de la causa Andis

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia que estaba haciendo en el Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo. Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo, están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado, el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

NA