Coimas en Andis: los fajos de dólares y los chats que complican a Ornella Calvete, la ex funcionaria de Caputo

La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo de alto impacto político y judicial. Ornella Calvete, ex directora nacional en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo, fue procesada este lunes junto a su padre y otros 17 acusados. La exfuncionaria quedó en el centro de la escena no solo por su rol en la maniobra, sino por el hallazgo de una fortuna en efectivo en su domicilio: la Policía Federal le secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento sin prisión preventiva, pero ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por la astronómica suma de 94.288.025.418 pesos. Calvete es señalada como una «partícipe necesaria» en la estructura de corrupción que habría operado en el organismo desde diciembre de 2023, aprovechando su posición privilegiada dentro del equipo económico del gobierno.

Allanamiento en Puerto Madero: relojes, habanos y «mosca»

El operativo clave ocurrió el pasado 9 de octubre de 2025. A pedido del fiscal Franco Picardi, los efectivos de la PFA allanaron un departamento en el piso 34 de una lujosa torre en Puerto Madero, residencia de Calvete.

Según información exclusiva revelada por Infobae, los investigadores revisaron cada rincón de la propiedad. El dinero no estaba a simple vista: los fajos aparecieron ocultos entre cajas de relojes TAG Heuer, habanos Partagas y perchas con ropa.

Pese a la evidencia, la exfuncionaria declaró ante la Justicia que esa millonada «nunca tuvo su disposición ni administración».

Foto: Gentileza Infobae.

Ornella Calvete no era una funcionaria más. Su pareja, Javier Cardini, se desempeñaba como subsecretario de Gestión Productiva en el ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo, y también debió renunciar tras el estallido del escándalo, aunque no está involucrado directamente en la causa penal.

El rol de Ornella Calvete en las coimas en Andis: información privilegiada y bases de datos

Para la Justicia, Ornella funcionó como una pieza operativa clave para los negocios de su padre, el operador Miguel Ángel Calvete.

La hipótesis fiscal sostiene que utilizaba su cargo en el Estado para obtener información confidencial y «marcar» el terreno para los negocios.

Incluso antes de asumir formalmente tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, Calvete hija ya realizaba inteligencia interna. En chats recuperados por la Justicia, se lee cómo informaba a su padre sobre la disputa de poder en la ANDIS: «Estaba medio picante porque entre (Nicolás) Posse y (Juan) Pazo se estaban disputando a ver a quién ponían».

Una vez en funciones, habría accedido a bases de datos secretas. El fiscal Picardi detectó, por ejemplo, que envió a su padre un listado detallado de empresas importadoras de urea (un fertilizante), información extraída de registros oficiales que habría servido para hacer lobby en el mercado de agroquímicos.

El análisis de los teléfonos secuestrados expuso la «mancomunión» delictiva entre padre e hija. En diciembre de 2023, Ornella envió a un asesor del Senado una presentación de Droguería Profarma —una de las firmas beneficiadas por la corrupción en ANDIS— para ofrecer prótesis al PAMI. Su garantía de confianza fue explícita: «Es de mi viejo».

Los mensajes también revelan el intento de ocultar la titularidad de los negocios. En una conversación, discutieron usar «nombres de fantasía» para no figurar como dueños.

Sin embargo, los chats más comprometedores ocurrieron en septiembre de 2025, cuando el escándalo ya era mediático. Ante la presencia de policías en su edificio, Ornella escribió a su padre con miedo a un allanamiento: «Hacete la gila», le contestó Miguel Ángel Calvete.

En su desesperación por justificar el dinero en efectivo que tenía en el departamento, la exfuncionaria preguntó: «Indecomm -empresa de Calvete- tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca. O digo que me lo prestó alguien olvidate».

La investigación también apunta a que Ornella facilitó la contratación estatal de presuntas testaferros de su padre, quienes facturaron millones al Estado.

En su descargo escrito, Calvete negó todos los cargos, asegurando que los chats «fueron erróneamente interpretados». Sin embargo, para el juez Casanello, las pruebas son contundentes: la exfuncionaria tenía «pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones», motivo por el cual afrontará el proceso judicial con un embargo millonario sobre sus espaldas.