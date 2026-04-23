Aruba sin tarjetas: la Justicia detectó que Adorni pagó casi 9.000 dólares en sus vacaciones pero no usó el banco

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo centrado en sus hábitos de consumo. El fiscal Gerardo Pollicita recibió un informe que detalla los gastos de las vacaciones que el funcionario realizó junto a su familia en Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

El dato que genera sospechas en los tribunales es el pago de 8.874 dólares en concepto de hotel, abonados íntegramente en efectivo.

La operación se realizó a través de una agencia de viajes en Buenos Aires, donde una persona se presentó para entregar los billetes físicos. Sumado a los 5.800 dólares en pasajes aéreos, el costo total del viaje familiar alcanzó los 14.696 dólares, una cifra que la Justicia contrasta con el salario de Adorni como vocero presidencial, que en ese momento rondaba los 3 millones de pesos.

Vacaciones en efectivo: la Justicia detectó que Adorni pagó casi USD 9.000 de hotel con billetes físicos

Una de las puntas de investigación son la falta de registros financieros durante la permanencia en la isla. Los registros oficiales indican que ni Adorni ni su esposa, Bettina Angeletti, realizaron consumos con tarjetas de crédito o débito durante los 12 días de estadía.

La fiscalía sospecha que tanto las comidas como los traslados y consumos extras también fueron solventados con dinero en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad del dinero. Además, la Justicia busca determinar si este manejo de divisas en efectivo es recurrente en otros viajes internacionales del funcionario.

Rastreo de criptoactivos y cajas de seguridad

Ante la falta de movimientos bancarios tradicionales, el juez Ariel Lijo ordenó medidas de fondo para reconstruir el patrimonio real del matrimonio. La búsqueda de activos se extendió a:

Billeteras virtuales: informes sobre saldos y movimientos en plataformas digitales. Criptoactivos: rastreo de tenencia de monedas digitales que podrían no estar declaradas. Cajas de seguridad: solicitud de información sobre el uso de cofres en el Banco Galicia.

Este informe sobre el viaje a Aruba se conoce apenas horas después de la declaración testimonial de Pablo Martín Feijoo, el amigo de Adorni que gestionó la compra de su departamento en Caballito. Feijoo reveló ante la Justicia que el jefe de Gabinete mantiene una deuda no documentada de 65.000 dólares por las refacciones de la vivienda de la calle Miró.

Para la fiscalía, el hecho de que Adorni maneje deudas «por afuera» con amigos y, en paralelo, realice pagos de miles de dólares en efectivo para vacaciones de lujo, refuerza la hipótesis de un incremento patrimonial injustificado. La Justicia intenta determinar ahora si el origen de ese efectivo coincide con los ingresos registrados por el matrimonio ante la ARCA (ex AFIP) o si existe una fuente de financiamiento no declarada.

Con la información de Infobae.