Manuel Adorni acelera su agenda con reuniones y una actividad en Luján, en una semana clave en lo judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades, mantiene activa su agenda este martes y su nivel de actividad en su función. Hoy asistirá a una misa que se hará en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco al cumplirse un año de su muerte.

El viernes participará de una nueva convocatoria de la mesa política.

Manuel Adorni con reuniones y asistencia en la misa del papa Francisco

Adorni retomó el lunes las reuniones individuales. Recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien volvió de Estados Unidos y tuvo en su gira un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Este martes, el jefe de gabinete se juntará en Casa Rosada con un nuevo intercambio con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Con el viaje de Javier y Karina Milei en Israel, Adroni quedó de forma temporal al frente de la administración libertaria.

Más tarde irá hacia Luján donde se celebrará la misa por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco. Allí se encontrará con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene el Gobierno una relación muy lejana.

Manuel Adorni y dos fechas clave

Hacia adelante, dos fechas clave tendrá el jefe de Gabinete. Una será el miércoles 29 de abril, cuando asista a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión. La otra, el 30 del mismo mes, fecha límite para presentar su declaración jurada actualizada. “Va a salir más fortalecido”, dijeron desde el entorno de Adorni, citado por Infobae.

Desde el Gobierno nacional recibieron con malestar los cuestionamientos al respecto del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. “Son todos chorros y él (por Adorni), que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, expresó una importante fuente del entorno del exvocero.

Sigue la investigación a Manuel Adorni esta semana

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py. Para este miércoles fue citado Pablo Martín Feijoo. Surgió tras los dichos de la escribana del caso, quien lo vinculó como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.