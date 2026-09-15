Imputaron a una empleada de un dispositivo para el cuidado de adolescentes por transferirse dinero en Neuquén

Una empleada de un dispositivo provincial para el cuidado de adolescentes fue imputada en Neuquén por realizar 18 transferencias no autorizadas desde la cuenta bancaria de un joven internado. Los movimientos superaron los $3 millones y fueron enviados a una cuenta de una billetera electrónica a nombre de la acusada.

La mujer estaba encargada de recibir y resguardar las tarjetas de débito de los adolescentes alojados en el hogar, destinado a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social. El joven involucrado había ingresado al dispositivo en febrero de este año.

Las transferencias desde la cuenta del joven

Según la acusación, la empleada utilizó sin autorización la tarjeta bancaria del adolescente para realizar las transferencias desde una cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN) hacia su propia billetera electrónica.

El juez de Garantías Juan Guaita tuvo por formulados los cargos contra la mujer por los delitos de defraudación especial por el uso no autorizado de una tarjeta bancaria ajena, en concurso ideal con peculado.

Inhibición de bienes

Durante la audiencia, el magistrado otorgó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Además, dispuso como medida cautelar la inhibición general de bienes de la imputada durante seis meses.

La medida busca resguardar el proceso mientras se analizan las operaciones bancarias y los elementos vinculados con las transferencias cuestionadas.

La investigación continuará bajo intervención del Ministerio Público Fiscal para determinar las circunstancias de las 18 operaciones y establecer el alcance de la maniobra atribuida a la empleada.