¿Qué pasó con Lian? Suben a $40 millones la recompensa para hallar al nene que tenía 3 años cuando desapareció en Córdoba

Lian Gael Flores desapareció cuando tenía 3 años. El pequeño fue visto por última vez el 25 de febrero de 2025 y desde entonces su paradero es un misterio. A más de un año de aquel hecho, el Gobierno de Córdoba lanzó una foto actualizada de cómo ser vería actualmente y renovó la suma de recompensa.

Recompensa por Lian Flores

La Provincia resolvió duplicar la recompensa para quien «aporte información certera y verificables» sobre el paradero del pequeño que se encuentra desaparecido.

Según lo informado, desde ahora la recompensa será de $40 millones. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 260 del Ministerio de Justicia y Trabajo, donde se reitera que piden «datos o información fidedignos y con un grado de verosimilitud suficiente para que ayuden a ubicar en forma perentoria» al niño. La recompensa inicial había sido de 20 millones de pesos.

En enero de 2026, el Ministerio Público Fiscal difundió una imagen creada a través de Inteligencia Artificial en la que se proyecta cómo se vería Lian en la actualidad y con el nuevo parte de búsqueda, la compartieron una vez.

El comunicado, en el sitio oficial, explica: «Las imágenes que acompañan esta publicación han sido actualizadas mediante una reconstrucción gráfica facial de progresión de edad a partir de fotografías anteriores, con el objeto de mostrar una posible apariencia actual y facilitar su reconocimiento».

Cómo fue la desaparición de Lian

Lian Gael Flores desapareció el sábado 22 de febrero de 2025 en la localidad rural de Ballesteros Sud, en Córdoba.

Según los informes, el niño de 3 años estaba jugando con sus hermanitos en el patio de su casa, debajo de un tractor, mientras sus padres dormían la siesta. Cuando sus padres se despertaron y lo buscaron, Lian ya no estaba. La desaparición se habría producido entre las 13:30 y las 17:00 de ese día.

La familia denunció su desaparición a la policía cerca de las 19:00 horas y la búsqueda comenzó poco después.

La investigación ha incluido rastrillajes, secuestro de celulares y vehículos, toma de declaraciones y peritajes de filmaciones, pero hasta el momento no hay pistas firmes sobre su paradero. Se ha considerado la hipótesis de un secuestro extorsivo, aunque no se ha sostenido con pruebas sólidas.