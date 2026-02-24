Imputarán a la madre del niño muerto en Neuquén: la autopsia confirmó asfixia

El caso del niño de un año y medio que murió en el barrio San Lorenzo Sur de Neuquén, sigue sumando datos desde el ámbito judicial. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, la madre del niño encontrado en un balde con agua, será imputada por homicidio culposo mañana.

La audiencia se realizará cerca del mediodía en la Ciudad Judicial de Neuquén. Allí la fiscal Lucrecia Sola dará las razones por las cuales pedirá la formulación de cargos contra la mujer. Las fuentes judiciales informaron también que la otra persona que había quedodado demorada el lunes, fue desvinculada del caso por el momento.

El menor había sido hallado parcialmente sumergido en el balde y trasladado hasta el hospital Horacio Heller el domingo por la noche. Minutos después, la institución sanitaria pública confirmó el deceso. A partir de ese hecho, comenzó la investigación de la fiscalía de Homicidios.

La causa de muerte

El Ministerio Público Fiscal solicitó varias acciones con el fin de avanzar en la causa. Entre ellas allanamientos en la casa, revisión de antecedentes y la autopsia judicial que se realizó durante la tarde del lunes.

Si bien el resultado final de la necrópsia no fue difundido, si se confirmó a este diario que la causa de muerte fue «asfixia por sumersión» (ahogamiento).

Homicidio culposo

La madre del menor tiene 38 años, y la imputación será por homicidio culposo, un delito que según el ordenamiento penal argentino, ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención de hacerlo, pero como resultado de una conducta imprudente o negligente.