Vuelco de un camión sobre la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila: dos ocupantes fueron trasladados en ambulancias

Vuelco de un camión sobre la Ruta 237. Foto: Gentileza Bomberos voluntarios de Piedra del Âguila.

Un camión con carga pesada volcó ayer en la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila. Dos ocupantes fueron traslados en ambulancias.

Según informaron desde Bomberos voluntarios de Piedra del Águila, el accidente fue a la altura del 1513.

Vuelco de un camión en la Ruta 237: qué se sabe del accidente

Ampliaron que intervinieron pasadas las 19. Indicaron que se despachó un móvil «con kit de ataque rápido ante la posibilidad de incendio vehicular».

En el camión iban dos ocupantes en el interior. Informaron que ambos fueron asistidos por personal de salud y «trasladados en ambulancia para una mejor evaluación y control».

Explicaron que ante la magnitud del incidente y la información inicial, se solicitó colaboración a los bomberos de Junín de los Andes para trabajar en conjunto.

En el lugar se realizaron» tareas de seguridad y control de la escena, prevención de incendio, contención de derrame de combustible y corte de corriente del vehículo.