Bajo la lupa de la Corte Suprema: el máximo tribunal ya tiene el expediente para definir los fondos universitarios

La Corte Suprema de Justicia ya tiene el expediente en su escritorio y quedó en condiciones de dictar un fallo que marcará el futuro de las universidades nacionales. En medio de un clima de máxima tensión política, el máximo tribunal debe decidir si obliga al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Ejecutivo considera «abstracta» pero que cuenta con el respaldo de dos fallos judiciales previos.

Tras el derrotero por las instancias inferiores, la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) entró en su etapa final. Ahora, el próximo movimiento de los jueces será la sentencia definitiva sobre la medida cautelar que exige la actualización urgente de salarios y becas, un veredicto que el sistema educativo espera para destrabar la asfixia presupuestaria.

El conflicto se originó luego de que el Gobierno cuestionara la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido parcialmente vetada por el presidente Javier Milei en 2025 y posteriormente ratificada por el Congreso. Desde el Ejecutivo sostienen que la ley no especifica de qué partidas deben salir los recursos ni cuáles serán las fuentes de financiamiento.

La legislación establece una actualización automática de los fondos universitarios según la inflación, además de contemplar recomposiciones salariales para docentes y no docentes. También prevé partidas específicas destinadas a becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios.

En forma de reclamo se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo y distintos puntos del país para la aplicación de la ley y denunciar el desfinanciamiento del sistema público de educación superior.

Inmediatamente tras la convocatoria, el Gobierno insistió en considerar la protesta como una movilización impulsada por sectores opositores.

Convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo.

Ley de financiamiento universitario: la Corte Suprema quedó en condiciones de definir la causa por los fondos universitarios

El Gobierno limitó la aplicación de esos artículos a través de la Ley de Presupuesto 2026 y de la Decisión Administrativa 20/2026. Frente a esa situación, el CIN presentó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Como respuesta, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema argumentando que el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados al financiamiento provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

Se prevé una mayor profundización en el reclamo de las instituciones para la siguiente convocatoria Judicial. Hasta que el tribunal no resuelva la cuestión de fondo, la ejecución plena de la ley permanece suspendida.

Ante esto, las universidades nacionales avanzarán con un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para exigir la liberación de transferencias pendientes. Desde el sector universitario advierten que la falta de fondos afecta salarios, funcionamiento institucional y prestaciones de hospitales escuela.