Neuquén presentó su hoja de ruta hacia 2030: deuda a la baja, educación y viviendas entre las prioridades

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el impacto del crecimiento demográfico por las migraciones permanentes. Foto: Emiliano Ortiz.

La Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) presentó este lunes Neuquén Próximo y la Agenda 2030, dos herramientas de planificación que buscarán establecer las prioridades para el desarrollo provincial en el marco del crecimiento demográfico.

Durante su discurso, el gobernador, Rolando Figueroa, destacó la necesidad de contar con una hoja de ruta que permita ordenar las políticas públicas y las proyecciones. A su vez, anunció cuándo será la inauguración de la central hidráulica Nahueve.

«La Agenda 2030 pretende ser el rumbo», dijo Etcheverry

«Hoy presentamos la Agenda 2030, que es la consolidación y la aceleración de este modelo neuquino. Pero también estamos pensando en el largo plazo, cómo queremos vernos los neuquinos en el 2050«, expresó Rubén Etcheverry, secretario del COPADE.

Aseguró que Neuquén Próximo «constituye el instrumento de planificación de mediano plazo, el propósito es orientar la acción pública para los próximos 4 años. La Agenda 2030 pretende ser el rumbo«.

El referente señaló que dos de las principales preocupaciones de los neuquinos son el acceso a la vivienda y a la educación. Explicó que ambas forman parte de las prioridades que se comenzaron a abordar a través de «Acción Temprana 2026», la primera etapa de trabajo del programa.

En ese sentido, indicó que la Agenda 2030 busca reforzar ese trabajo y sostener proyectos concretos para los próximos años. «Estamos trabajando en un objetivo claro, que es que cada neuquino pueda llegar a tener su vivienda. No vamos a parar hasta que esto suceda», remarcó Etcheverry.

Figueroa: «Vamos a tener otra provincia»

«Neuquén Próximo no es para llenar libros, es para la hoja de ruta que nosotros tenemos que rever y analizar cada uno de los años«, sostuvo Figueroa.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el impacto del crecimiento demográfico por las migraciones permanentes: «Qué importante es que nosotros podamos planificar hacia dónde vamos como provincia en un momento muy particular que está viviendo Neuquén».

En esa línea, mencionó que la provincia podría incorporar 35.000 nuevos habitantes durante el próximo año. Frente a este escenario, consideró que la planificación debe contemplar no solo las obras necesarias, sino también los recursos para financiarlas.

«Para esto tiene que existir un plan y para que exista un plan tiene que existir una conducción. Y esa conducción también tiene que saber llevar los recursos, porque si uno no administra bien es solamente soñar y no poder verdaderamente ejecutarlo», enfatizó.

Durante la exposición del plan anual hacia la Agenda 2030, Figueroa indicó que existía una deuda de US$4.000 millones de infraestructura con los ciudadanos, producto del retraso de obras públicas. Entre los ejemplos, mencionó que al inicio de la gestión existían 700 aulas tráiler en el sistema educativo.

«Tenemos un gran desafío que es cancelar la deuda heredada, que a fin de año vamos a haber pagado la mitad de la deuda que nos dejaron. Pero a su vez, casi estamos llegando a pagar la mitad de la deuda de las obras de infraestructura que le hacían falta al ciudadano», resaltó.

Foto: Emiliano Ortiz.

Figueroa sostuvo que, una vez superadas esas obligaciones, Neuquén podría avanzar hacia una nueva etapa, con mayor capacidad de inversión e incluso con la posibilidad de constituir un fondo soberano.

«Indudablemente vamos a tener otra provincia. Y para eso nos tenemos que preparar: educarnos, formarnos, generar el apalancamiento a todas las empresas neuquinas para que puedan crecer, establecer qué se va a demandar en el mercado».

Inauguración de la central hidroeléctrica Nahueve

«Hace 20 años que no se inaugura una represa en la República Argentina y vamos a inaugurar Neuquén esta semana la central hidroeléctrica Nahueve«, anunció Figueroa en su discurso.

El mandatario provincial remarcó que es una obra financiada en su totalidad por la Provincia: «Tuvimos que pagarla toda esta administración, por supuesto, como todo lo que se hizo en Neuquén. En el monto de deuda que expusimos también está la represa ahí«.

Precisó que «queremos que el EPEN se pueda asociar con otras empresas provinciales para poder llevar adelante la generación y la explotación de la represa. Si bien el EPEN con la actual ley no puede hacer las dos cosas, pero sí seguramente va a participar con alguna otra empresa neuquina estatal».