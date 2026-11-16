«Aquí aprendí a servir como sucesor de Pedro»: la emotiva despedida del papa León XIV en Lima antes de volver a Roma

El papa León XIV se despidió de Perú, el país donde fue misionero y obispo, y cerró su gira por Sudamérica, que había comenzado en la Argentina. (Foto: AP)

Con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y una emotiva ceremonia protocolar en el Callao, el papa León XIV puso punto final este lunes 16 de noviembre a su histórica gira apostólica por Sudamérica. Lejos de un cierre meramente administrativo, el líder de la Iglesia Católica utilizó su última homilía para marcar un contraste entre los tiempos políticos y las urgencias sociales, sentenciando que «los únicos que no pueden esperar son los pobres».

El tramo final de su estadía de seis días en territorio peruano estuvo atravesado por la fibra íntima de Robert Francis Prevost, quien posee ciudadanía peruana tras desarrollar más de dos décadas de labor pastoral en el país. Antes de abordar el avión rumbo a Roma, el Pontífice resumió el impacto personal de su regreso: «Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro».

Justicia social frente a los «poderes mundanos»

Durante la celebración eucarística en Lima, León XIV diferenció la misión espiritual de los denominados «poderes mundanos» y remarcó que la labor religiosa debe salvaguardar la justicia y defender la dignidad humana de forma inmediata.

Para sostener su postura, tomó como ejemplo la obra de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, de cuya canonización se cumplen 300 años:

Asistencia directa: destacó que el santo repartía prácticamente todos sus bienes para fundar hospitales destinados a los indígenas, bajo la premisa de que la necesidad de los más vulnerables no admite esperas.



destacó que el santo repartía prácticamente todos sus bienes para fundar hospitales destinados a los indígenas, bajo la premisa de que la necesidad de los más vulnerables no admite esperas. Apertura cultural: recordó que Mogrovejo exigió a los sacerdotes aprender quechua y luchó por la ordenación de indígenas y mestizos en una época en la que eran relegados por parte del clero.



recordó que Mogrovejo exigió a los sacerdotes aprender y luchó por la ordenación de indígenas y mestizos en una época en la que eran relegados por parte del clero. Respeto comunitario: Subrayó que el mensaje evangelizador debe integrarse a la pluralidad de lenguajes y culturas de cada región sin coacciones.

«¡Gracias, Perú!»: el emotivo balance antes de volver a Roma

Tras recorrer Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, el Obispo de Roma encabezó su último acto de despedida en el Grupo Aéreo N.º 8. Allí agradeció a las autoridades, voluntarios y a quienes siguieron la transmisión desde las llanuras, los Andes y la Amazonía, asegurando que llegó para anunciar su mensaje pero se lleva el testimonio de la fe local.

En uno de los pasajes más cálidos de su adiós, León XIV enumeró las postales humanas que marcaron su paso por el país: «Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita».

Con una bendición final —«Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto»—, el Pontífice cerró oficialmente su sexta gira internacional, que había comenzado el pasado 5 de noviembre con escalas previas en Uruguay y Argentina.