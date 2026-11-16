Renunció Adrián Grau, el constituyente denunciado por reivindicar la dictadura militar

Tras las denuncias recibidas en su contra, este lunes el convencional constituyente Adrián Grau renunció a su cargo, que le otorgaba la responsabilidad de reformar, junto a los otros catorce integrantes, la Carta Orgánica de Bariloche.

Este martes quedará formalizada la renuncia, que deberá ser analizada por la Junta Electoral Municipal. El candidato que fue proclamado como primer suplente, asumiría su función.

Durante el acto de jura, el candidato había sido abucheado por el público, que gritaba «nunca más» y «son 30 mil», en relación a los posteos que el convencional había hecho en sus redes sociales.

Warner Luis Erwin Riquelme es el candidato de Estamos Haciendo Bariloche que completaría la representación de la lista dentro de la Convención Constituyente, luego de haber sido proclamado suplente el jueves pasado.

Grau, que ingresó en la Convención como sexto candidato de la lista Estamos Haciendo Bariloche, ya había sido denunciado ante el Ministerio Público Fiscal por sus dichos en las redes sociales donde reivindicó la última dictadura militar.

Captura de pantalla de la cuenta de Adrián Grau.



Si bien los convencionales de las listas Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza habían pedido que se postergara su asunción, la Junta Electoral respondió que no estaba dentro de sus funciones tomar esa decisión y dejó el asunto en manos de la Justicia.

En la primera reunión de la Convención Constituyente, los integrantes decidieron generar una comisión para evaluar el caso y debían emitir un dictámen en los próximos diez días.

En paralelo, el caso será evaluado por la Justicia, a cargo del fiscal Inti Isla. Según pudo conocer este medio, hasta ahora se enviaron las imágenes y links al cuerpo de investigaciones, que deberán resguardarlas.

Además, el caso estaba esperando la respuesta del Tribunal de Contralor, ante la última denuncia, formulada por la Defensoría del Pueblo, donde Mariana Minuth consideró que Grau incumplía «la ordenanza de ética de la función pública».

En su descargo ante la Junta Electoral, Grau señaló estar sufriendo el «impacto» de una «brutal exposición pública» e hizo hincapié en el resguardo de la «privacidad y tranquilidad» de su familia. Por último se proclamó «en defensa de las ideas de la libertad».

Repercusiones

Desde las listas que habían denunciado los dichos de Grau, celebraron la renuncia del convencional constituyente. Fuerza Bariloche, la lista a través de la que ingresaron a la Convención Andrea Galaverna, Josefina González Elizondo y Javier Inalef, emitió un comunicado donde afirmaron que «la renuncia de Grau sienta un precedente honroso para la vida institucional. Nadie que legitime delitos de lesa humanidad condenados por el Estado argentino puede estar sentado en un ámbito democrático como éste, convocado bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia”.

Durante la jura del constituyente Grau, algunos asistentes se manifestaron al unísono con un «nunca más». Foto: Chino Leiva.

Alhué Gavuzzo, integrante de la Convención por la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores, señaló: «La renuncia de Grau es un triunfo del repudio, pero esto no termina acá. Vamos a seguir exigiendo que quienes lo llevaron hasta esta Convención se hagan responsables de sus decisiones».

Desde ATE Bariloche también celebraron la renuncia: «valoramos como un triunfo del pueblo barilochense la renuncia del Grau frente a los intentos fascistas», indicaron en un comunicado.