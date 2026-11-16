De una prótesis a un laboratorio 3D: cómo el hospital de Cutral Co-Plaza Huincul fabrica sus propias soluciones

Conseguirle protesis a un paciente puede resultar un desafío cuando se necesita una pieza hecha a medida. En el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul encontraron una respuesta en la impresión 3D.

Lucas Chandía, ingeniero electrónico del Servicio de Ingeniería, Mantenimiento y Electromedicina, explicó que todo empezó con aquel paciente. Se gestionó la adquisición de la impresora y con el tiempo la experiencia fue creciendo hasta conformar un laboratorio que amplió sus capacidades.

A partir de los requerimientos del área de Kinesiología, los integrantes del laboratorio diseñan piezas específicas, adaptadas a las necesidades de cada paciente. No todo fue sencillo, para hacerlo incorporaron conocimientos tanto en diseño como en impresión 3D.

Sin embargo, el alcance no es exclusivo de pacientes. El laboratorio también permite fabricar componentes plásticos que no se consiguen en el mercado y que son necesarios para reparar distintos equipos del hospital.

Chandía destacó que el hospital fue uno de los primeros de la provincia en incorporar esta tecnología y desarrollar capacidades propias para diseñar e imprimir componentes. Entre los trabajos más habituales se encuentran las férulas especiales y las piezas mecánicas para equipamiento hospitalario.

De hecho un ejemplo claro del aporte del laboratorio se dio durante la reparación de un equipo de calefacción. Tras una falla en los rodamientos, el motor se bloqueó y la temperatura provocó que se derritiera el ventilador encargado de refrigerarlo.

Conseguir ese componente en el mercado de manera rapida resultaba imposible, entonces el equipo realizó una intervención conjunta: reemplazó los rodamientos y diseñó desde cero un nuevo ventilador. En 24 horas, el equipo volvió a estar en funcionamiento.

El laboratorio es parte de las tareas que desarrolla el Servicio de Ingeniería, Mantenimiento y Electromedicina, integrado por técnicos y trabajadores que se ocupan de mantener en funcionamiento distintos sectores del establecimiento.

Entre sus tareas se encuentran la reparación y el mantenimiento de equipamiento médico, las intervenciones sobre instalaciones especiales y el sistema eléctrico. Se trata de un trabajo fundamental para garantizar la disponibilidad de los recursos y las condiciones necesarias para la atención de pacientes.

“Nosotros trabajamos en las sombras para que el hospital quede funcionando”, finalizó Chandía.