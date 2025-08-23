Brutal intento de homicidio en San Martín de los Andes: se arrojó desde la ventana y logró sobrevivir

El miércoles 20 de agosto un hombre de San Martín de los Andes vivió un calvario. Lo ataron, lo golpearon y lo mantuvieron encerrado por horas. Quisieron matarlo, pero logró escapar al saltar por la ventana de la habitación. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó cuatro personas por intento de homicidio con ensañamiento.

Imputan a cuatro personas por intentar asesinar a un hombre en San Martín de los Andes

La acusación formal contra tres hombres y una mujer fue presentada por el fiscal jefe Gastón Ávila. Solicitó la prisión preventiva para los cuatro acusados mientras avanza la investigación.

«Utilizaron distintas armas blancas, tipo carnicero y Tramontina, y le provocaron cortes y puñaladas en distintos sectores del cuerpo”, relató Ávila. Indicó que le fracturaron la nariz por los “golpes de puño y rodillazos en todo el cuerpo”.

El hecho ocurrió el 20 de agosto alrededor de las 20:30, en el barrio Gobernadores Neuquinos. La investigación del MPF, en conjunto con la Policía provincial, permitió establecer que del ataque también participó un adolescente no punible.

Los imputados, identificados como M.Z., S.A.C., J.A.L. y C.I.V., mantuvieron a la víctima encerrada de forma «conjunta y premeditada», según informó la fiscalía. El delito que se les atribuye es homicidio calificado por ensañamiento y privación ilegítima de la libertad calificada, ambos agravados por la participación de un menor de edad.

La brutal agresión y el calvario de la víctima en San Martín de los Andes

El relato del fiscal Gastón Ávila expone el calvario que sufrió la víctima. El ataque comenzó de manera sorpresiva con golpes en la cabeza con la culata de un revólver, seguidos de una golpiza grupal.

Lo agredieron en el baño de la vivienda, donde los imputados le taparon la boca con cinta adhesiva y lo metieron en una bañera llena de agua fría, mientras intentaban inmovilizarlo con un cable. En ese momento, comenzaron a verterle agua caliente en la nuca, lo que le provocó «lesiones cutáneas», de acuerdo con la descripción del fiscal jefe.

Desde el MPF remarcaron que en todo momento los atacantes «le aseguraron que lo iban a matar y luego descuartizar». Para infundirle más temor, lo rociaron con alcohol etílico.

La víctima logró escapar de la bañera, se desató, y se arrojó por la ventana de la habitación desde una altura de casi cuatro metros. Luego de caer, fue hacia su casa para pedir ayuda.

Los imputados se dieron a la fuga en un vehículo con la inscripción “La Mafilia” en sus laterales. Después fueron detenidos por la Policía de Neuquén.

A raíz del «riesgo de fuga» y del «entorpecimiento de la investigación», la jueza de garantías Laura Barbé avaló el pedido de prisión preventiva por un plazo de tres meses.