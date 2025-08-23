Murió electrocutado en Godoy cuando robaba cables: lo dejaron abandonado

El hombre aún no fue identificado y tendría entre 30 y 40 años. Foto: ilustrativa.

Un hombre murió este sábado por la madrugada en la zona rural de General Enrique Godoy. Según las primeras hipótesis, el fallecido habría estado robando cables junto a otras personas. “Al parecer, lo intentaron levantar y lo dejaron abandonado”, informó el comisario inspector Milton Hugo Almendra.

Alarma por incendio en Godoy: encontraron un hombre muerto en el lugar

El hallazgo se produjo minutos después de la 1, luego de que vecinos alertaran sobre un foco de fuego en la calle María Auxiliadora, cerca de la chacra 126.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró cables eléctricos cortados y, a pocos metros, el cuerpo de un hombre que ya no presentaba signos vitales.

En el sitio también se halló una pinza de corte y un poste de madera derribado, elementos que refuerzan la sospecha de un intento de robo de tendido eléctrico, según precisó la Policía.

Sospechas sobre la presencia de otras personas en el lugar

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima estaba acompañada. Almendra aseguró a Diario RÍO NEGRO que habría estado junto a “al menos dos personas” que intentaron moverlo antes de abandonarlo en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, se trata de un hombre de «entre 30 y 40 años», cuya identidad aún no fue confirmada. Peritos de Criminalística trabajaron durante la madrugada recolectando elementos que aporten a la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se informó que se ordenó la autopsia para establecer la identidad del fallecido y precisar las causas de la muerte, ya que no llevaba documentación consigo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde esperan resultados de los estudios para determinar si hubo participación de terceros en el hecho.