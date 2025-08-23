Buscan a un hombre que se perdió en un cerro en El Bolsón: qué se sabe del operativo

Un operativo de búsqueda se activó en El Bolsón este viernes. Las autoridades buscan a un hombre que se extravió en el cerro Piltriquitrón.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, este viernes dieron aviso de una persona perdida en la montaña de la comarca rionegrina.

Por el momento, las tareas de rastrillaje son llevadas a cabo por la patrulla de montaña de la Policía de Río Negro. Este sábado, en horas de la mañana, se sumará también personal de bomberos.

Qué se sabe de la persona desaparecida en el cerro de El Bolsón

Si bien aún no está confirmada por las autoridades, trascendió que la persona desaparecida en el cerro Piltriquitrón se trata de un hombre de aproximadamente 40 años oriundo de Buenos Aires.

Según informó InfoChucao a través de datos brindados por el Cuerpo de Bomberos del Aeródromo El Bolsón, la denuncia se recibió cerca de las 19, cuando el refugiero que lo vio por última vez indicó que le había solicitado que comenzara su descenso, pero el turista optó por tomar otro camino y se habría extraviado hacia la zona de Ternero.