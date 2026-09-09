Caso Loan Danilo Peña: Bernardino Benítez declaró en el juicio, apuntó contra Laudelina y denunció torturas en la cárcel

En una nueva jornada del juicio oral por el caso del niño desaparecido Loan Danilo Peña que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes, Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la sustracción y ocultamiento del menor, prestó declaración ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Durante su comparecencia, Benítez se quebró, sostuvo su inocencia y justificó la versión inicial dada por su esposa sobre un supuesto siniestro vial. «Laudelina no podía decirme nada del accidente porque la amenazaron. Creo que ella sabe la verdad y que dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes», afirmó ante el estrado.

Detalles del almuerzo, acusaciones y vínculo de pareja

El imputado es el segundo acusado en declarar en el proceso judicial, tras la presentación previa de su esposa. Ante las preguntas formuladas por su abogado defensor, Enzo Di Tella, el acusado reconstruyó los momentos previos a la desaparición del menor en el paraje El Algarrobal.

Durante su declaración recordó que el domingo 9 de junio acudió con sus hijos a la casa de la abuela Catalina, donde compró pollo para el almuerzo del 13 de junio de 2024.

También manifestó haberse sentido incómodo por la llegada de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, señalando que desconocía su asistencia y sugiriendo que pudieron ser invitados por Laudelina o la abuela Catalina. Negó mantener diálogos con ellos y aseguró que el matrimonio no colaboró en la búsqueda del niño.

A su vez, reconoció que la relación con Laudelina atravesaba un mal momento debido a episodios de infidelidad: «Ella siempre me reclamaba. Yo tenía otra mujer. Con Laudelina la única comunicación que tenemos actualmente es por nuestros hijos».

Denuncia por apremios y continuidad de las audiencias

Durante la audiencia, la defensa exhibió distintas prendas de vestir para que el acusado precisara cuáles eran de su propiedad, oportunidad en la que Benítez negó haberse cambiado la remera durante los rastrillajes iniciales.

A su vez, el imputado denunció haber sido víctima de torturas y apremios ilegales durante su estadía en prisión, solicitando formalmente a los magistrados que se investiguen dichos tratos. Asimismo, negó sostener conversaciones con el comisario Walter Maciel. «Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino», concluyó.

El debate oral continuará este jueves con la declaración del comisario Walter Maciel, otro de los principales imputados en la causa.