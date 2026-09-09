Radar y fotomultas en la Ruta 237: cuándo empiezan a funcionar en Piedra del Águila y de cuánto serán las sanciones

Se confirmó la la puesta en marcha de un nuevo esquema de fiscalización vial sobre la Ruta Nacional 237 en Piedra del Águila tras recibir la autorización formal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida incluye tanto un cinemómetro para controlar los límites de velocidad como un dispositivo de fotomultas destinado a detectar infracciones de tránsito. Qué se sabe sobre su puesta en funcionamiento y el costo de las sanciones.

Según el texto oficial, el funcionamiento de los dispositivos estará vigente siempre que se cumplan los procedimientos de fiscalización y control, y mientras se coloque la señalización correspondiente para advertir a los conductores.

En esa línea, el municipio tendrá un plazo de 30 días para acreditar ante la ANSV que realizó ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) los pedidos necesarios para colocar la cartelería vertical fija.

Qué se sabe del radar y el dispositivo de fotomultas en la Ruta 237

En diálogo con Canal 7, el intendente Julio Hernández detalló que el despliegue de los aparatos tecnológicos se dividirá en dos puntos estratégicos del ejido urbano para abarcar las infracciones más recurrentes detectadas en la zona.

Por un lado, el radar de velocidad (que establece un máximo de 60 km/h) estará situado en la salida sur, a la altura de la última cuadra de la localidad(en caso de viajar en dirección a Bariloche), sobre una torre de iluminación que captará tanto a los vehículos que egresan como a los que ingresan.

Por otro lado, el equipo de fotomultas se ubicará en la zona media de la trama urbana en el kilómetro 1446,5, en un tramo comprendido entre la estación de servicio Axon y la Escuela 10.

Según advirtió el intendente, se trata de «una recta tentadora, donde se ve bastante bien a lo lejos, pero es zona urbana y es 60 kilómetros por hora, es doble línea amarilla, no se puede sobrepasar, y obviamente las luces obligatorias para transitar«.

«Esto lo mostrable es que pase en aproximadamente una semana, diez días como mucho, porque la cartelería, las habilitaciones específicas de las pasarelas de pago, etcétera, demandan ese tiempo», explicó el jefe comunal sobre su puesta en marcha

Radar en la Ruta 237: de cuánto serán las multas

Una vez que los cinemómetros o las cámaras registran una transgresión a la normativa de tránsito, el material gráfico es derivado a una base de datos interna. Operarios especializados realizan un filtrado para corroborar la nitidez de la imagen y, posteriormente, las actas se emiten vía correo postal al domicilio correspondiente a la patente registrada.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Hernández precisó que los cálculos preliminares arrojan un estimativo en el valor de las infracciones entre $80.000 y $500.000, las cuales dependerán de la gravedad de la falta.

«Todo esto se basa en la cantidad de UT unidad tributaria con la que se representan las contravenciones. Cada unidad tributaria está en $ 2.600 adherido al IPC», preciós.

Por otra parte, al indicó que las penalidades menores, por ejemplo la falta de luces en horarios diurnos, incrementarán de manera automática al pasar a una instancia nocturna de mayor riesgo, quedando toda la tasación final sujeta al trabajo del Tribunal de Faltas municipal.