SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Rubén Insua fue presentado y dejó sus primeras sensaciones como nuevo DT de San Lorenzo

El Gallego comenzó su tercera etapa en el Ciclón y habló en conferencia de prensa. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Insúa asumió en su tercer ciclo al frente de San Lorenzo.

Insúa asumió en su tercer ciclo al frente de San Lorenzo.

Rubén Insua asumió formalmente en San Lorenzo y fue presentado en conferencia de prensa en la que admitió preguntas de los periodistas presentes. El Gallego comenzó la conferencia con una frase resonante. “En cada entrenamiento sabemos a la hora que llegamos, no a la que nos vamos. Creo que el equipo va a estar a la altura”, dijo.

En primer lugar, el ex Barracas trazó una meta abordable. «Quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo», explicó.

Por otra parte, contó que dejó atrás otras ligas para comenzar su tercer ciclo en el Ciclón. «Tuve ofertas de trabajo del exterior y las deseché, el domingo me reuní con la dirigencia de San Lorenzo para terminar de acordar todo».

En cuanto al presente del cuadro azulgrana, manifestó: «La idea es dedicarle todo el tiempo que necesita al equipo para trabajar y buscar ser competitivo. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera. El equipo juega una sola competencia y tenemos una semana para preparar los partidos, trataremos de aprovechar eso»

El debut de Insua será el domingo 19.15 frente a Independiente, en Avellaneda, por la fecha 9 del torneo Clausura.


Temas

Rubén Darío Insúa

San Lorenzo

Rubén Insua asumió formalmente en San Lorenzo y fue presentado en conferencia de prensa en la que admitió preguntas de los periodistas presentes. El Gallego comenzó la conferencia con una frase resonante. “En cada entrenamiento sabemos a la hora que llegamos, no a la que nos vamos. Creo que el equipo va a estar a la altura”, dijo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén