Caso Loan Peña: el comisario detenido declaró que el niño fue atropellado y apuntó a quienes habrían ocultado el cuerpo

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una declaración clave e impactante. La última jornada tuvo como protagonista al comisario Walter Maciel quien en su turno aseguró que el niño fue atropellado y señaló a quienes habrían ocultado el cuerpo.

El hombre es uno de los detenidos en causa y ante el tribunal, reconstruyó lo que pasó con el niño aquel 13 de junio de 2024.

La declaración de Walter Maciel en el jucio por Loan Peña

Si bien la Justicia determinará la veracidad de los dichos de Maciel, el comisario insistió durante la audiencia en que a Loan lo habrían atropellado y que posteriormente ocultaron su cuerpo. «No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes», expresó y tras esto apuntó: «Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña».

El acusado de ser partícipe necesario en la causa que investiga la desaparición de Loan Peña, comenzó su declaración con la intención de explicar cuál fue su actuación el 13 de junio de 2024 y sostuvo: «Se me acusó de algo que no hice».

Según su relato, un oficial de apellido Torres le avisó que había desaparecido un pequeño y cuando recibió la denuncia, se dirigió hasta el lugar donde comenzó a entrevistarse con las personas que estaban allí.

Detalló que primero habló con Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto. Luego entrevistó a los padres y a las primeras personas que estaban en el lugar. En este momento, expresó: «Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo», y agregó: «Por más que esté preso, sigo investigando«.

Maciel relató que, en un principio, centró el operativo en la zona del naranjal tras ser informado de que Loan se había dirigido allí y regresado solo. Asimismo, recordó su primer diálogo con Pérez: al preguntarle si había visto al pequeño, el exmarino solo mencionó el ataque de una oveja, un testimonio al que el comisario dio crédito debido a la formación militar de su interlocutor.

A medida que avanzaban las horas, la preocupación creció y, a las 17:30, notificó de la situación al fiscal. Al anochecer, solicitó refuerzos a 32 dependencias. “Todas las comisarías trabajaron, sumadas al personal requerido a Corrientes capital y a otras ciudades”, sostuvo.

Desaparición de Loan: la hipótesis de Maciel

El momento de mayor impacto en su declaración llegó cuando Maciel planteó su hipótesis de lo que pasó y aseguró que el niño fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes», afirmó.

Luego apuntó directamente contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. Según el comisario, ellos son los responsables directos de lo ocurrido.

Además, aseguró que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. En ese sentido, cuestionó los cambios en las declaraciones de la mujer y le habló directamente durante su exposición en la sala del Escuadrón de Gendarmería: «Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?«.

Maciel sostuvo que la tía del pequeño desvió la búsqueda durante las primeras horas de la investigación y que con ello, «le hizo mal a la causa». «El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava«, ejemplificó y agregó que según su hipótesis, el objetivo de la mujer era hacer que los investigadores continuaran buscando a Loan en lugares del campo donde no estaba.

Sobre el final, el comisario también defendió a otros tres imputados y afirmó: “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”.