«Hizo efecto»: el esperanzador mensaje de Costa sobre su estado de salud luego de ser internada en terapia intensiva

Costa, la panelista de Cortá por Lozano con un mensaje sobre su salud. Foto: Gentileza NA:

La cómica Costa aseguró que está «mucho mejor» y agradeció los mensajes que recibió tras ser internada por una infección en la sangre causada por neumococo que migró al torrente sanguíneo y derivó en un cuadro de encefalitis hepática.

La panelista de Cortá por Lozano se encuentra internada en el Centro Medicus Azcuénaga, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Está en el citado centro médico desde el 4 de septiembre y continúa bajo tratamiento luego de recibir el diagnóstico.

El mensaje de Costa sobre su salud: «Ya estoy mucho mejor»

Desde la camilla del hospital y maquillada, Costa publicó un video en sus historias de Instagram para agradecer los buenos mensajes que recibió desde que trascendió su caso: “Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí”.

Y llevó tranquilidad con respecto a su salud: “Ya estoy mucho mejor. Ya prontito voy a volver a trabajar”, adelantó. También dedicó unas palabras de agradecimiento a sus colegas: “Gracias a mis compañeros de trabajo”.

“Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda. Así que, un beso grande”, cerró su mensaje.

Su primer diálogo con la prensa sucedió previo a ingresar a terapia intensiva, cuando el cuadro aún era preocupante. Sin embargo, la panelista enfatizó en su recuperación: “Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto”.

En la misma conversación, la panelista señaló que debió ingresar a cuidados intensivos para que luego el cuadro clínico fuera seguido en una habitación común. Además, reveló que el diagnóstico llegó a ser una encefalitis hepática.

Según trascendió, Costa realizó sus actividades con normalidad cuando, tras presentar un fuerte dolor de cabeza y una contractura muscular intensa, se acercó al centro médico donde determinaron su inmediata internación.

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