Laudelina Peña, cada vez más complicada en el juicio por Loan: las declaraciones que la dejaron expuesta

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó declaraciones clave que complican la situación de su tía, Laudelina Peña. Tras romper el silencio a más de dos años del hecho, la mujer pidió perdón por sus declaraciones iniciales y acusó al abogado José Codazzi de haber impulsado la versión del accidente y el hallazgo del botín, deslindándose de esa maniobra.

Sin embargo, en las audiencias del miércoles y jueves, su expareja Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel prestaron testimonio y apuntaron directamente en su contra, comprometiendo aún más su posición legal.

Las declaraciones que la dejaron expuesta: su expareja y el comisario

En la jornada del miércoles, Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la sustracción y ocultamiento del menor, prestó declaración ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Durante su defensa, Benítez sostuvo su inocencia y al referirse al accidente que mencionó Laudelina, contó que se enteró meses después lo que ella había declarado en la ciudad de Corrientes: «Sigo estando enojado con ella porque no sabía bien la verdad, qué fue lo que pasó, qué vio ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente».

Benítez afirmó que intentó hablar con Laudelina para saber si esa versión era cierta y contó que una de sus hijas le transmitió que su exesposa no quería conversar con él por recomendación de su abogada, sin embargo más adelante, cuando pudieron dialogar, ella le habría dicho que no podía contarle detalles porque estaba amenazada.

Luego afirmó que Laudelina le dijo que la versión del accidente había sido parte de una estrategia de José Fernández Codazzi, quien fue abogado de ambos al comienzo de la causa.

Cuando su defensor, Enzo Di Tella, le preguntó si consideraba que su expareja sabía qué ocurrió con Loan, Benítez afirmó: «Creo que sabe la verdad». A su vez, agregó: «La vi cuando estaba declarando y, mirándola bien a los ojos, noté que decía la verdad».

Sé cuándo está mintiendo y cuándo no», aseguró y agregó: «No sé por qué lo hace, si estuvo amenazada o no. Porque ella primero me lo había comentado eso, pero después me dijo que no. Es como que un rato te dice blanco y después te dice que es negro».

Por otra parte, otra declaración que la puso en la mira fue la del comisario Walter Maciel. En la audiencia de este 10 de septiembre, el hombre planteó su hipótesis de lo que pasó y aseguró que el niño fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes», afirmó.

En ese contexto apuntó directamente contra tres de los acusados: «Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña». Sin embargo, fue más contundente con Laudelina al afirmar que sospecha de ella desde aquel 13 de junio del 2024 y cuestionó los cambios en sus declaraciones.

Maciel sostuvo que la tía del pequeño desvió la búsqueda durante las primeras horas de la investigación y que con ello, «le hizo mal a la causa».

«El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava«, afirmó y agregó que según su hipótesis, el objetivo de la mujer era hacer que los investigadores continuaran buscando a Loan en lugares del campo donde no estaba.