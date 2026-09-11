Caso Loan: qué había dicho la abuela sobre Laudelina Peña y la teoría del accidente antes del testimonio del comisario

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó testimonios clave que complican la situación de su tía, Laudelina. Durante la última jornada, el comisario Walter Maciel afirmó que el niño fue atropellado y la señaló como una de las implicadas en el ocultamiento del hecho.

Aunque la Justicia deberá evaluar la veracidad de estas afirmaciones, la versión de Maciel trajo a colación la declaración que realizó meses atrás la abuela de Loan, quien también hizo referencia a un accidente y habló sobre el rol que habría tenido Laudelina.

Qué dijo la abuela de Loan sobre Laudelina Peña y el accidente

La teoría del accidente no es nueva en el expediente, esta había aparecido incluso días después de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, pero quedó rodeada de contradicciones. Tras la última audiencia, una de las declaraciones que ahora vuelve a cobrar relevancia es la de Catalina Peña, abuela del pequeño y madre de Laudelina.

La mujer declaró ante el tribunal el 2 de julio de 2026, Catalina aseguró que su hija habría recibido indicaciones para instalar esta versión de lo que pudo haber pasado con Loan Peña. La mujer fue contundente cuando le preguntaron por lo ocurrido después de la desaparición de su nieto y sostuvo: «Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira».

La hipótesis vuelve a tomar fuerza tras las declaraciones del comisario Walter Maciel, quien afirmó que las pruebas indican que Loan fue atropellado y su cuerpo posteriormente ocultado.

Meses atrás, la abuela Catalina había asegurado que esta versión le fue sugerida a Laudelina por terceros, un detalle que no fue la única en señalar desde el comienzo de la investigación.

En esa misma línea, el padre del niño, José Peña, declaró que al día siguiente de la desaparición Laudelina ya mencionaba un supuesto accidente, e instó durante la audiencia a que quienes sepan la verdad revelen finalmente qué ocurrió con su hijo.

Desaparición de Loan: la hipótesis de Maciel

Walter Maciel planteó su hipótesis sobre lo ocurrido aquel 13 de junio de 2024 y afirmó que el niño fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que sucedió. Los elementos de prueba son contundentes», aseveró.

En esa línea, apuntó directamente contra Pérez, Caillava y Laudelina como los responsables directos. Aseguró que desde el primer día sospechó de la mujer y que solicitó su detención en reiteradas oportunidades. Asimismo, cuestionó sus giros declarativos y se dirigió a ella durante su exposición en el Escuadrón de Gendarmería: «Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?».

El comisario sostuvo que la tía del pequeño desvió el rastreo inicial, lo que perjudicó el avance de la investigación. «El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava», ejemplificó, tras considerar que el objetivo era dirigir la búsqueda hacia zonas del campo donde el menor no se encontraba.

Hacia el final de su intervención, defendió a los restantes imputados y concluyó: “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”.