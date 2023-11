Caso Lolen: último día del juicio por la muerte de los niños Matías y Martina en Lanín

Con declaraciones desgarradoras de los padres de Martina Sepúlveda (3) y Matías Mercanti (7), los chicos que murieron aplastados por un roble en San Martín de los Andes, comenzó el lunes el juicio por la tragedia que ocurrió el 1 de enero de 2016 en el camping Lolen. Hoy es la instancia final del proceso que se realiza en Neuquén, con cierres de parques nacionales en todo el país en apoyo a los cuatro guardaparques acusados.

Los guardaparques Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman fueron acusados por la fiscalía federal . Además, son juzgados Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, quienes estaban a cargo de la concesión del camping cuando ocurrió la tragedia.

El juicio comenzó este lunes a las 15, en la sede de AMUC, ubicada en avenida Argentina 1637. En primer lugar, se habían establecido 80 testigos, pero para esta instancia, están citadas 27 personas.

Esta mañana, el padre de Matías, Federico Mercanti, indicó en «Vos al Aire», por RÍO NEGRO RADIO, que el martes el juez decidió que, salvo los acusados, el resto debía seguir las instancias de forma virtual. detalló que fue luego que la mamá de Martina respondiera a lo que calificó de provocación por parte de testigos de los acusados.

Mercanti contó que les explicaron que hoy terminan los alegatos y se da por finalizado el juicio dado que se redujo la cantidad de testimonios y porque uno de los jueces debía regresar a la localidad en la que reside. Las familias quedarán a la espera de la decisión final.

El hombre remarcó que espera que este juicio ayude a «minimizar los riesgos (…) que se prevenga en lugares donde hay concurrencia de gente».

Caso Lolen: «Pensé que mi hija iba a salir con una costilla rota, no aplastada»

Durante la audiencia del lunes, Juan Ignacio Jones pidió ampliar su declaratoria y aseguró que “en el momento del hecho no había autoridades en Parques Nacionales porque hacía 20 días había cambiado el gobierno”. Con respecto a su labor, sostuvo que “no es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano”.

“No tengo nada que ver con camping y prestadores turísticos y mucho menos con la seguridad”, se defendió ante las preguntas del fiscal Miguel Palazzani. Y planteó que está enfrentando una injusticia por haber sido señalado por la fiscalía provincial.

“No soy un asesino, no hice nada. Soy orgulloso de ser funcionario nacional”, planteó.

Mercanti señaló ese mismo lunes que nunca vio que haya carteles de precaución en el sitio, y sostuvo que recién se colocaron, tras lo ocurrido en 2016. Narró que se hizo un tatuaje de su hijo en el pecho y que transformó “el dolor en homenaje a mi hijo”. Contó que se enteró que su hijo murió al otro día porque resultó herido y lo trasladaron de urgencia a Neuquén.

Lucas Sepúlveda, papá de Martina, contó que nunca tuvieron contención ni se solidarizaron de Parques Nacionales. “Solo recibimos chicanas en estos ocho años”, aseguró.

Después, el tribunal convocó a Soledad Dileno, mamá de Martina y una de las personas que resultó herida con la caída del árbol. Brindó algunas precisiones de cómo fue ese día del 1 de enero de 2016. Enfatizó que no había viento, si no más bien calor y sol. “Pensé que mi hija iba a salir con una costilla rota, no aplastada. Mi vida cambió», expresó.

