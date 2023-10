Caso Lolen: «Desde Parques ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con nosotros», contó el padre de la niña

Hoy comienza el juicio por el hecho conocido como la tragedia de Lolen. En 2016, los niños Matías Mercanti (7) y Martina Sepúlveda (3) murieron en el camping Lolen de San Martín de los Andes, en el parque nacional Lanín. La tragedia se produjo por el golpe de un árbol de 40 metros, que se derrumbó. Por el caso hay cuatro guardaparques imputados y dos operadores turísticos. «Ni siquiera fueron capaces de solidarizarse», aseguró Lucas, el papá de la niña.

La tragedia ocurrió el 1 de enero de 2016, además de la muerte de Mercanti y Sepúlveda, otros dos adultos también sufrieron heridas.

Lucas Sepúlveda es el papá de la niña que perdió la vida en la tragedia y en comunicación con «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO, expresó que «después de casi ocho años pudimos llegar a juicio».

El hecho fatal se produjo cuando cayó un roble pellín de unos 40 metros con raíces descalzadas en plena playa del balneario Catritre. Según la investigación, fue luego que una ráfaga de viento rompiera las raíces descalzadas.

Por lo ocurrido, están imputados los guardaparques Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman.} Se los acusaba de homicidio culposo agravado por el número de víctimas y de lesiones graves culposas. También, por incumplimiento de los deberes de funcionario público por su presunta conducta negligente al no advertir que había una zona riesgosa en el camping Lolen.

También serán acusados Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, quienes estaban a cargo de la concesión del camping cuando ocurrió la tragedia.

El padre la niña explicó que en el juicio lo que piden es más control en el parque. «Nosotros pedimos control, debería existir cartelería advirtiendo ciertas cosas o situaciones porque es un camping, no un lugar agreste, entonces ingresa mucha más gente» remarcó.

Caso Lolen y cierre de parques nacionales por el juicio

En relación con la medida propuesta por Parques Nacionales, Sepúlveda denunció que «nada tiene que ver con el juicio porque lo que se pide es la responsabilidad sobre un lugar determinado y una especie determinada que no estaba controlada».

«No nos sorprende que dentro de la administración de Parques o dentro del sindicato de Guardaparques, todo este tipo de medidas que toman porque nunca se acercaron a nosotros nunca, nunca leyeron el expediente y ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con las dos familias«, remarcó Sepúlveda.

El viernes, al ser consultado sobre el tema en «Arranquemos», el guardaparques Danilo Fernández Ocaña aclaró que no había hablado con la familia y que consideraba que intentar hacerlo en este contexto no sería bien recibido y que, siempre entendiendo que no le es posible ponerse en su lugar, pero sí intentando hacerlo, manifestaba su total sinceridad.

Escuchá a Lucas Sepúlveda, en RÍO NEGRO RADIO:

