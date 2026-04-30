Crimen de Lucía Pérez: Se inició el nuevo juicio contra Matías Farías para definir su condena por abuso sexual

El sistema judicial de Mar del Plata dio inicio a una fase determinante en la causa por la muerte de Lucía Pérez. Este nuevo debate oral tiene como objetivo central fijar la condena para Matías Farías, luego de que la Cámara de Casación anulara la sentencia de prisión perpetua dictada en 2023, al considerar que no se pudo acreditar el agravante de femicidio.

En esta instancia, Farías llega imputado por el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes. El tribunal, conformado por los magistrados Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, será el encargado de ponderar los agravantes y atenuantes para definir los años que el acusado pasará en prisión.

Detalles de la primera audiencia

Durante la jornada inaugural, el fiscal Carlos Russo y la defensora oficial María Laura Solari presentaron sus lineamientos iniciales. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, fue contundente al anticipar que la querella solicitará la mayor pena permitida por el Código Penal para este delito.

Debido a su situación de reclusión, Farías siguió las instancias del juicio de forma remota. La audiencia contó con los testimonios de los padres de Lucía, quienes han mantenido una lucha incansable desde octubre de 2016. Es importante destacar que en este tramo no se vuelve a juzgar el hecho en sí, el cual ya se considera probado, sino que se debate exclusivamente el monto de la pena.

El giro judicial y las posibles penas

La reapertura del debate surge tras el fallo de Casación que modificó la calificación legal. Al eliminarse la figura de femicidio y el resultado de muerte vinculado directamente al abuso, el rango de la condena cambió drásticamente.

Bajo la actual imputación, Farías podría recibir hasta 15 años de prisión. Esta nueva condena se sumará a los 8 años que el acusado ya purga por la venta de estupefacientes.

Mientras tanto, la defensa mantiene un recurso ante la Suprema Corte con la intención de que se revise la resolución de Casación, buscando una postura más favorable para el imputado.

Cronología de un crimen que marcó al país

El caso se remonta a octubre de 2016, cuando Lucía Pérez, de 16 años, contactó a Farías y a Juan Pablo Offidani para comprar drogas.

Según la investigación, Lucía acudió a la vivienda de Farías en la calle Racedo 4825 y en un lapso de menos de cinco horas, la joven consumió marihuana y cocaína provistas por el acusado y fue víctima de abuso sexual antes de sufrir una descompensación fatal.

Finalmente, Farías, junto a Offidani y Alejandro Maciel, llevaron el cuerpo a la sala de salud de Playa Serena, donde se confirmó su fallecimiento.

Un camino judicial sinuoso

El recorrido legal estuvo plagado de controversias. En 2018, el primer juicio terminó con la absolución de los acusados por los delitos más graves, condenándolos solo por la venta de droga. Aquel fallo generó tal repudio que derivó en un jury de enjuiciamiento contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes finalmente fueron absueltos de mal desempeño en noviembre de 2024.

Se espera que el próximo jueves se realicen los alegatos finales y que la sentencia definitiva se dé a conocer durante la próxima semana, cerrando así uno de los capítulos más complejos de la jurisprudencia argentina reciente.