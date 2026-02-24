El Gobierno pone en marcha un esquema para prevenir corrupción en el Estado: auditorías internas y control de calidad

La SIGEN, a cargo de Alejandro Díaz, mpulsa la certificación IRAM en Unidades de Auditoría Interna del Estado nacional.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo modelo de auditoría interna para reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) impulsa la incorporación de normas IRAM y la ampliación del sistema de certificación en organismos estatales, con el fin de anticipar irregularidades y mejorar la eficiencia del Estado.

La medida se implementa tras los cuestionamientos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los casos de fentanilo mortal. Según publicó Infobae, el titular de la SIGEN, Alejandro Díaz, promueve un esquema que busca profesionalizar las Unidades de Auditoría Interna y establecer estándares evaluables.

Certificación IRAM y control interno: la apuesta oficial para transparentar el Estado

En los últimos días, la Secretaría de Transporte firmó un Acta Compromiso para aplicar el Referencial IRAM N° 13 en su Unidad de Auditoría Interna. El mismo instrumento fue suscripto por la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se incorporó al sistema de gestión de calidad impulsado por la SIGEN.

El Referencial IRAM N° 13 fija requisitos específicos para sistemas de gestión de calidad en las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional. Fue elaborado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación junto con la SIGEN y establece parámetros técnicos para evaluar procesos.

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, acusado por desvíos de fondos.

Díaz sostuvo durante la firma: “Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”.

También afirmó que el objetivo es consolidar un esquema de evaluación continua. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, expresó el funcionario.

OCDE, G20 y estándares internacionales: el vínculo con la agenda anticorrupción

Cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Además, se formalizan acuerdos con otros organismos del Estado nacional.

En declaraciones periodísticas, Díaz vinculó el proceso con el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, señaló, en referencia a la agenda de integridad pública.