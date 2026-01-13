«Relato ficticio»: la AFA de Chiqui Tapia denunció que el Gobierno usa a la IGJ para perseguirlos políticamente

Uno de los allanamientos en un predio de la AFA. (Foto: Clarín Fotografía)

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las autoridades del fútbol argentino entró en una fase de confrontación total. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio «Chiqui» Tapia, rompió el silencio este martes con un duro comunicado oficial en el que denunció que el Gobierno está construyendo un «relato ficticio» para justificar una intervención de facto.

Bajo el título «La única verdad, es la realidad (bis)«, la entidad con sede en la calle Viamonte acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de «instrumentalizar» los procedimientos administrativos con fines de persecución política, en medio de la disputa de fondo por el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

«Mentiras y manipulación»: el descargo de la AFA

El descargo de la AFA no fue técnico, sino político. Apuntó a demoler los argumentos mediáticos del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, desmintiendo punto por punto las acusaciones de las últimas semanas.

Desde Viamonte calificaron de «objetivamente falso» que la institución se haya «escapado» a la provincia de Buenos Aires para evadir controles. Para probarlo, Tapia expuso un dato letal para el relato oficial:

«Fue el propio organismo de control el que fiscalizó la asamblea que aprobó la mudanza y, el 7 de noviembre de 2024, emitió el certificado de vigencia confirmando que la AFA estaba al día».

Los tres puntos del contraataque de la AFA de Chiqui Tapia

En uno de los pasajes más duros del texto, la AFA dio vuelta la carga de la prueba y acusó a la gestión de Javier Milei de «mentir deliberadamente». El documento se estructura en tres desmentidas clave:

La frase que dicen que es inventada: Aseguraron que la cita «No te voy a mostrar nada», atribuida a la dirigencia, es una invención mediática. «Esa afirmación es absolutamente falsa, no consta en ningún expediente. La AFA ya contestó todas las vistas de los balances 2017-2023».

La «desidia» estatal: Acusaron a la Inspección de «cajonear» expedientes. Denunciaron demoras de más de 700 días hábiles en la revisión de trámites viejos y irregularidades graves como «hojas sin foliar» y firmas de funcionarios incompetentes.

La maniobra política: Sostienen que el Gobierno reactiva ahora expedientes viejos y archivados para usarlos como «herramienta de presión» y desgaste mediático.



Conflicto de competencia

Sobre el cierre, la AFA marcó la cancha legal y se atrincheró en su nueva jurisdicción. Sostienen que, al estar ya inscriptos legalmente en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de Buenos Aires —con sede en Pilar—, el organismo que conduce Vítolo «carece de competencia actual» para fiscalizarlos.

El mensaje final de Tapia es un desafío abierto: la AFA no reconoce la autoridad política de la IGJ porteña y denuncia que «todo el accionar responde a una orden de la Casa Rosada para disciplinar» a la conducción del fútbol campeón del mundo.

Acá la respuesta oficial de la AFA al Gobierno.