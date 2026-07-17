A 32 años del atentado a la AMIA, la entidad reclamó a la Justicia y pidió a Javier Milei reforzar la seguridad en la Triple Frontera

Se cumplen 32 años del atentado terrorista realizado el 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En este sentido se realizó una ceremonia para recordar a las víctimas y durante el acto, se lanzó un fuerte reclamo a la Justicia federal por el estancamiento de la causa.

32 años del atentado a la AMIA: el discurso cargado de críticas y solicitudes

El emotivo acto se realizó en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque. El mismo contó con la presidencia del presidente Javier Milei, la secretaria presidencial Karina Milei, integrantes de su Gabinete y otros dirigentes políticos.

Como cada año, a las 9:53 sonó la sirena con la que se rememora aquel fatídico día en el que murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. El caso tiene como acusados a 10 iraníes, sin embargo aún no hay condenados.

Mientras se desarrollaba el acto, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, brindó un discurso donde afirmo que, «luego de 32 años, el terrorismo asesino» no logró «vencer» a la comunidad: «Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie».

Tras esto, Armoza centró su lectura en la investigación, a la que consideró «estancada» en la Justicia federal y a la espera de que se destrabe el «juicio en ausencia» para los implicados y afirmó: «Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada«.

El titular de la AMIA instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia y remarcó: «No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos».

También aprovechó el encuentro para apuntar contra el juez Daniel Rafecas que tiene a cargo la instrucción de la causa: «Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».

Armoza destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación y calificó como «nulo» el accionar del fiscal Gonzalo Mirando. Luego solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.

Hacia el final, el titular de la mutual dirigió su mensaje a Javier Milei, quien lo escuchaba atentamente de pie y en primera fila junto a su hermana, Karina Milei. El dirigente puso el foco tanto en la Triple Frontera como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile: «La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir», aseguró Armoza.