AMIA: la Cámara Federal ordenó avanzar con el juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses

La Cámara Federal ordenó avanzar con el juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses.

La Cámara Federal porteña resolvió este jueves avanzar con el proceso de elevación a juicio oral en ausencia de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, pese a que aún continúa pendiente una definición sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia por parte de la Cámara de Casación Penal.

La decisión fue tomada por los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones, quienes revocaron una resolución previa del juez federal Daniel Rafecas. El magistrado había decidido suspender el avance del expediente hasta que Casación resolviera el planteo presentado por la defensa oficial de los acusados.

El recurso había sido impulsado por el defensor Hernán Silva, quien cuestionó la constitucionalidad de la Ley 27.784, normativa que habilita la realización de juicios en ausencia para imputados prófugos o rebeldes.

Sin embargo, la Cámara Federal entendió que el proceso puede continuar mientras se espera esa definición. Los camaristas remarcaron que los acusados permanecen en condición de rebeldía y que la causa requiere avanzar tras más de tres décadas sin condenas.

En ese sentido, el juez Llorens sostuvo que debe priorizarse “la necesidad de dotar de celeridad a la causa a través de un proceso que tumbe las barreras formales que distancian el conflicto de la reacción judicial esperada”.

Además, recordó que el atentado contra la sede de la AMIA “no constituye un delito ordinario susceptible de ser sanado por el mero transcurso del tiempo” y enfatizó que “ya han pasado más de treinta años desde el atentado y este deber estatal aún no ha sido cumplido”.

El titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, había solicitado previamente que el expediente siguiera su curso y reclamó el procesamiento de los acusados para avanzar hacia el juicio oral.

La validez del juicio en ausencia ya había sido confirmada anteriormente por el propio Rafecas y ratificada luego por la Cámara Federal porteña. No obstante, la cuestión todavía debe ser analizada por la Cámara de Casación Penal, donde el planteo permanece en estudio desde octubre de 2025.

Con esta nueva resolución, el expediente vuelve a tomar impulso en una de las causas judiciales más emblemáticas de la historia argentina.