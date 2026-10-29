Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el trágico choque de trenes en España

Los familiares de Agustín Randazzo, un ciudadano argentino de 51 años, buscan intensamente al hombre que viaja durante el brutal choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo. El siniestro, que dejó al menos 68 víctimas fatales y más de un centenar de heridos, confirmó además la muerte de una mujer argentina de 32 años en el mismo incidente.

Randazzo abordó el miércoles la formación de la línea AVE que une Madrid con Sevilla. Ocupaba un asiento en el vagón número 8, uno de los sectores estructuralmente más afectados tras el impacto ocurrido entre las localidades de Urda y Los Yébenes.

Desde ese momento, su teléfono se apagó y su familia inició una carrera contra el tiempo cruzando datos médicos, redes sociales y registros policiales.

De Buenos Aires a Madrid: quién es, Agustín Randazzo, el pasajero buscado

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Agustín emigró a España en el año 2002 y se instaló definitivamente en la capital del país ibérico. Desarrolla su carrera profesional en el área de gestión comercial de una empresa de comunicaciones, un puesto que le exige viajes frecuentes por el interior del territorio español.

Ante el colapso de las líneas de emergencia y el hermetismo institucional, el entorno del argentino activó un operativo de búsqueda en múltiples frentes.

Su hermano, Jorge, formalizó la denuncia por desaparición ante la Policía de Madrid y entregó de inmediato sus muestras de ADN para facilitar cualquier cruce genético. Tras el trámite policial, la familia viajó de urgencia hacia Toledo para recorrer los centros de salud de la zona intentando ubicarlo entre los heridos ingresados como «NN» o indocumentados.

Sergi, pareja de Agustín, detectó que el argentino figura como «registrado» en la base de datos del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) tras haber recibido supuesta atención primaria, pero el sistema no detalla su estado actual ni su lugar de internación.

El caos organizativo que sigue a una tragedia de esta magnitud alimenta la desesperación de las familias. Rafael, primo de Agustín, blanqueó el escenario que enfrentan: «Nos han dicho que tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada».

«Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado… Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda», escribió. Minutos después, graficó el colapso estatal: «Sabemos que lo atendieron por la zona, pero llamamos desesperados y no nos atiende absolutamente nadie».