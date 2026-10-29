Apenas el 8,8% de la carrera docente en Argentina se dedica a la matemática

La calidad de la educación vuelve a estar en el centro del debate, esta vez con la lupa puesta en cómo se forman quienes deben enseñar los números.

Un nuevo informe de la organización Argentinos por la Educación, elaborado por Tomás Besada y Martín Nistal, revela que, a nivel nacional, las materias relacionadas con la matemática representan apenas el 8,8% de la carga horaria total en los profesorados de Educación Primaria.

El dato inquieta más si se lo cruza con otros datos en las aulas, como las últimas pruebas oficiales, las cuales demuestran que el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios en esta disciplina, una cifra que trepa al 76% entre los jóvenes de 15 años (según los datos de PISA).

Para Marcela Svarc, profesora del departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés, el problema estructural es evidente: «las currículas de los profesorados muestran una baja carga horaria dedicada a matemática, inferior al 10%. Si bien es importante aumentarla, hay que asegurar una formación rigurosa que combine conocimientos disciplinares sólidos con herramientas didácticas».

Tabla 1. Resumen de los contenidos mínimos en matemática según los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) en Argentina. 1º a 7º grado. Fuente: Argentinos por la educación.

El mapa federal: ¿dónde se estudia más matemática y qué provincias se quedan atrás?

La carrera para ser maestro de primaria dura, en promedio, unas 2.721 horas reloj en todo el país. Sin embargo, el peso que se le da a la matemática cambia drásticamente según la provincia, reflejando una profunda desigualdad en el punto de partida de los docentes.

Las que más espacio le dan: Mendoza lidera el ranking nacional con un 12,7% de su carga horaria destinada a esta asignatura, seguida por Misiones (10,7%) y La Rioja (10,2%).

lidera el ranking nacional con un de su carga horaria destinada a esta asignatura, seguida por Misiones (10,7%) y La Rioja (10,2%). Las que menos tienen en el aula: En el otro extremo se ubican Santiago del Estero (5,6%), Salta (6,4%) y Entre Ríos (7,1%). En la gran mayoría de las jurisdicciones, el porcentaje se mueve ajustado entre el 8% y el 10%.

Gráfico 2. Porcentaje de la carga horaria total del Profesorado de Educación Primaria correspondiente a materias vinculadas con Matemática, por jurisdicción. Año 2026. Fuente: Argentinos por la educación.

Ante este escenario federal tan desparejo, Romina Busain, profesora de Matemática, advierte sobre el impacto directo en las aulas: «Esta enorme heterogeneidad refleja una desigualdad profunda. El Compromiso Federal por la Matemática, previsto para 2027, es una oportunidad para avanzar hacia criterios comunes que garanticen que todos los egresados cuenten con herramientas sólidas para revertir los bajos resultados de los estudiantes».

Didáctica vs. Contenido: ¿se aprende a enseñar o a resolver?

El informe también advierte que el problema es también cómo se distribuyen las horas. En la mayoría de las provincias, las materias pedagógicas (didáctica) superan ampliamente a las de contenido duro (disciplinares).

Un caso extremo es Misiones : destina 240 horas a la didáctica y apenas 72 horas a los contenidos matemáticos.

: destina 240 horas a la didáctica y apenas 72 horas a los contenidos matemáticos. Una brecha similar ocurre en Mendoza (256 contra 107) y en distritos como Buenos Aires, San Luis y Tucumán (192 horas de didáctica frente a solo 64 de contenido).

(256 contra 107) y en distritos como (192 horas de didáctica frente a solo 64 de contenido). En la vereda de enfrente, La Rioja equilibra un poco más la balanza (160 y 128 horas), mientras que Chaco invierte la lógica: prioriza los contenidos matemáticos (128 horas) por sobre la didáctica (85 horas).

Gráfico 3. Horas reloj destinadas a materias de didáctica de la Matemática y contenido disciplinar en Matemática, por jurisdicción. Año 2026. Fuente: Argentinos por la educación.

Para los expertos, este desequilibrio genera un cortocircuito en el aula. Gustavo Romero, jefe de departamento de Matemática del Colegio Nacional de Buenos Aires, es tajante al respecto: «un maestro tiene que saber matemática, y saberla bien. No alcanza con la que se aprende hasta la secundaria. Cualquier reforma que le quite horas a la matemática, en nombre de la flexibilidad o de acortar la carrera, se equivoca».

Sin embargo, Romero aclara que la didáctica tampoco es un mero trámite: «saber didáctica no es un repertorio de recursos, implica saber diseñar una situación para que el conocimiento resuelva un problema y saber leer el error del alumno».

Docentes que no se capacitan y el clima en las aulas

El talón de Aquiles no se agota en la formación inicial. El estudio también pone la mira en la formación continua de los maestros que ya están frente al grupo:

Uno de cada tres docentes de sexto grado (32,5%) no hizo ningún curso ni capacitación vinculada a la matemática en los últimos tres años.

vinculada a la matemática en los últimos tres años. La brecha interprovincial asusta: mientras que en Formosa cerca del 90% de los maestros se capacitó, en Santa Fe la cifra cae al 50%.

Gráfico 4. Porcentaje de docentes de 6to grado que en los últimos tres años dijeron que participaron de alguna capacitación o formación en la Enseñanza de la Matemática, por jurisdicción. Año 2025. Fuente: Argentinos por la educación.

Aun con mejores profesorados y capacitaciones, la especialista Adriana González recuerda que hay factores externos que condicionan el éxito educativo: «podemos tener docentes altamente formados, pero si no mejoramos el clima que se vive en las aulas, hasta el mejor profesor encuentra enormes dificultades. No alcanza con un docente con todas las ganas de enseñar si del otro lado no encuentra estudiantes que quieran aprender y una comunidad que respalde».