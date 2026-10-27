Espert apeló su procesamiento: “Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”

El exdiputado libertario José Luis Espert presentó dos recursos de apelación contra el procesamiento por lavado de activos dictado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y solicitó que se revoque la medida, se deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y se levante la prohibición de salir del país.

Espert apeló su procesamiento y pidió que lo sobresean

“Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, cuestionó Espert en su cuenta de la red social X. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y fraude.

Según explicó el exlegislador, sus abogados pidieron a la Cámara Federal de San Martín que dicte su sobreseimiento. En forma subsidiaria, solicitaron la falta de mérito, al considerar que faltan pruebas necesarias para evaluar la imputación.

Según recordó Clarín, el procesamiento también alcanzó a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que Espert constituyó con su esposa en 2019. El magistrado sostuvo que existen elementos para considerar acreditada, en esta etapa de la investigación, la utilización de los fondos de origen ilícito recibidos de Machado.

En su defensa, Espert afirmó que el fallo descartó parte de los planteos de la Fiscalía y rechazó agravantes vinculados con otros bienes. También sostuvo que el dinero permaneció en su cuenta, fue gastado a su nombre y que pagó los impuestos correspondientes.

La investigación se originó en una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. El pago habría estado vinculado con un contrato de asesoramiento para la minera guatemalteca Minas del Pueblo.

El vínculo entre ambos también es investigado en otra causa, por los vuelos que Machado habría facilitado a Espert en su avión privado y otros beneficios. El escándalo llevó al economista a tomar licencia como diputado y renunciar a su candidatura legislativa semanas antes de las elecciones del año pasado.