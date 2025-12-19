ESCUCHÁ RN RADIO
Causa Andis: la exfuncionaria Ornella Calvete se negó a declarar

La exfuncionaria se retiró de los tribunales sin responder preguntas. El entramado de la causa.

Ornella Calvete, exfuncionaria.

La exfuncionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación, se negó este viernes a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo. Los detalles.

Causa Andis: Ornella Calvete se negó a declarar

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para este viernes una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

