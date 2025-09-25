Pensiones por discapacidad de la Andis: cómo solicitar la rehabilitación de la prestación en octubre 2025

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) explicó que es posible solicitar la rehabilitación de las pensiones por discapacidad en octubre 2025. “Para tramitar la rehabilitación de tu Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral existen actualmente tres mecanismos”, indicó la agencia. Los detalles en esta nota.

Pensiones por discapacidad de la Andis: cómo solicitar la rehabilitación en octubre 2025

Los tres mecanismos disponibles para solicitar la rehabilitación de las pensiones por discapacidad en octubre 2025 son:

Correo electrónico

Redactar una nota firmada, puede ser del titular del beneficio o a través de una persona de apoyo, solicitando la rehabilitación, incluyendo un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos. La carta y la documentación se puede adjuntar a través del correo electrónico reclamosdaaeyl-andis@andis.gob.ar.

Oficina Anses

Previa solicitud de turno dirigirse a la oficina de Anses más cercana a su domicilio con una nota solicitando la rehabilitación, incluyendo un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.

Oficinas Andis

Concurrir al Centro de Atención Local de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) más cercano y completar el formulario “CAMBIO DE SITUACIÓN DEL BENEFICIARIO” adjuntando resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.

La Andis detalló que las solicitudes se responden en un plazo de 24 a 72 horas, con un máximo de 10 días, dependiendo de la cantidad de solicitudes recibidas. Las solicitudes relacionadas con asuntos judiciales se procesan de inmediato y no es necesario presentar un nuevo Certificado Médico Oficial para este trámite.

Pensiones por discapacidad de la Andis: canales habilitados para consultas en octubre 2025

La Andis recordó que para otras cuestiones relacionadas con las pensiones por discapacidad se han habilitado los siguientes correos electrónicos:

cambiodomiciliopnc@andis.gob.ar para justificar cambios de domicilio

inasistenciapnc@andis.gob.ar para justificar inasistencias por motivos como internación o ausencia del país

citacion@andis.gob.ar para consultas sobre turnos y asesoramiento general

Pensiones por discapacidad: datos útiles para consultas en octubre 2025

Paralelamente, la Andis difundió los datos de contacto útiles para diversas consultas relacionadas con las pensiones por discapacidad:

Whatsapp Tina : (+54) 11 3910-1010

Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/tina