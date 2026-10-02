Causa bono a 100 años: la Cámara Federal declaró admisible el recurso de la fiscal sobre el sobreseimiento de Caputo

La Cámara Federal declaró admisible el recurso de la fiscal sobre el sobreseimiento de Caputo.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró admisible este viernes el recurso de casación presentado por la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva contra el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en la causa que investiga la emisión de un bono a 100 años realizada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Con esta resolución, el tribunal convocó a la representación del Ministerio Público Fiscal a presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal dentro de un plazo de tres días para sostener la apelación.

El fallo se definió mediante una votación dividida entre los integrantes de la Sala. Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola conformaron la mayoría al determinar que la presentación de la fiscalía cumplió con los requisitos legales de forma y plazo. Asimismo, consideraron pertinente habilitar la instancia superior al fundamentar que el recurso cuestiona una sentencia definitiva, dado que el sobreseimiento cierra de manera irrevocable el proceso judicial.

En disidencia, el juez Mariano Llorens evaluó que el recurso no alcanzaba las exigencias requeridas para la vía de casación. En su planteo, señaló que los argumentos de la fiscal reitera posiciones debatidas en la apelación previa.

El expediente analiza la presunta omisión de Caputo en su declaración de vínculos con sociedades comerciales que habrían resultado beneficiadas al momento de la colocación del título de deuda, cuando el funcionario se desempeñaba como titular de la secretaría de Finanzas.

El 7 de septiembre pasado, la misma Sala I había dictado la confirmación del sobreseimiento de Caputo. La fiscal Anzorreguy de Silva rechazó esa medida e interpuso el recurso que ahora continuará su trámite en el máximo tribunal penal del país.