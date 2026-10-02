Malvinas: otra petrolera confirmó que no participará en proyectos hidrocarburíferos

La Cancillería argentina celebró este viernes la decisión de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas y sus alrededores.

“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Halliburton comunicó oficialmente a las autoridades argentinas que no trabajará en el proyecto petrolero en la zona del archipiélago. El proveedor de servicios petroleros añadió que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre la posible participación de la firma en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente respecto de las actividades en el territorio en disputa, según consignó la agencia Reuters.

“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.

A su vez, reafirmó que continuará ejercitando y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional.

El anuncio de Halliburton se conoció luego de que el presidente Javier Milei intensificara el reclamo de soberanía con sanciones a las empresas implicadas en la explotación petrolera en el territorio de ultramar. En septiembre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para endurecer las medidas contra las compañías que operan en las islas sin aval de la Casa Rosada.

Se estima que el yacimiento Sea Lion, ubicado a 225 kilómetros al norte de las islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo. La Argentina rechazó la iniciativa desde su descubrimiento en 2010, momento en que declaró ilegal la perforación en el área.

Cruce diplomático con el Reino Unido

La respuesta oficial se dio en el marco de un rechazo de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, luego de que el Reino Unido desestimara el arbitraje internacional solicitado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para frenar la explotación petrolera.

“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convemar como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad”, sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores.

Previamente, las autoridades británicas calificaron la presentación argentina como una acción para “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, expresó que “el pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”.

El intercambio se produce en medio del avance del Proyecto Sea Lion, impulsado por la firma británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum para extraer hidrocarburos a 200 kilómetros de la costa del archipiélago.