Luis Caputo en IDEA: «Vamos a hacer una reforma tributaria en el segundo mandato de Javier Milei»

El ministro de economía Luis Caputo dijo presente en el 62º Coloquio de IDEA. Lo hizo de forma virtual y con una entrevista grabada. El conductor de la economía argentina se encuentra en París junto al presidente Javier Milei y buena parte del gabinete nacional, encabezando el Argentina Week.

Caputo hizo especial hincapié en el sendero de estabilización que atraviesa la economía nacional, el crecimiento del potencial exportador argentino, y la baja sostenida de la inflación.

Consultado acerca de cómo sigue el programa económico y si existe chance real de crecer hacia adelante Caputo valoró el avance de estos 33 meses de gobierno. «Se logró una estabilidad cuando nadie creía que era posible, y lo logramos respetando la propiedad privada», aseguró.

Al respecto aseguró que «los economistas, tanto de derecha como de izquierda junto a la clase política, nos habían acostumbrado a corralitos, Plan Bonex o captación de los depósitos. Las consecuencias de son de largo plazo y el daño aun persiste en la desconfianza de los argentinos por su moneda», agregó.

El ministro hizo un anticipo y reconoció tácitamente una dificultad que pone por delante el crecimiento: la infraestructura. Caputo anticipó que harán foco en la mejora de la infraestructura productiva. «Lo que viene es bajar impuestos, quitar regulaciones y mejorar infraestructura. Esa es la única forma de volver a competir», anticipó y agregó: «Argentina tiene todo para volver a competir como nuestros vecinos, con el agregado de que Argentina tiene mayores recursos».

«La suba del riesgo país es mitad atribuible a un shock externo brutal y mitad al temor que tienen algunos de volver al pasado, el temor de que vuelva el infierno» Luis Caputo, ministro de economía

Respecto a la suba del riesgo país en las últimas semanas el ministro aseguró: «es mitad atribuible al contexto internacional, donde hay un shock externo brutal, que en otro momento hubiese generado que Argentina durara cinco minutos, sumada a la suba del petróleo. La otra mitad es el temor que tienen algunos de volver al pasado, el temor de que vuelva el infierno».

En relación al ruido político y su influencia en el riesgo país afirmó: «No es el escenario que nosotros esperamos, pero sí nos preparamos para enfrentar la incertidumbre. Creer que la gente pueda volver al pasado con los números de este gobierno, es subestimar a la gente. Estamos mucho mejor preparados que antes de las elecciones de 2025».

«Si va a haber una reforma tributaria en el segundo mandato de Javier Milei», y anticipó que para ponerla en marcha será necesario alcanzar un amplio consenso federal con las provincias. «Los gobernadores tienen que entender que ellos son clave para lograr competitividad, algunos ya lo están viendo», arengó.

En relación a los tiempos de la reforma tributaria, Caputo anticipó que «La reforma impositiva hay que dividirla en dos. Una es el cuerpo de la estructura impositiva que contiene impuestos absurdos y obsoletos. Pero para cambiar eso hay que convencer a los gobernadores» afirmó.

Más de 1.000 empresarios. Los que participaron del 62º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

No obstante, el ministro resaltó la rebaja impositiva que el gobierno de Javier Milei ya ha llevado adelante. «Mientras eso pasa (convencer a los gobernadores), ya bajamos 3 puntos del producto de impuestos en la medida en que el equilibrio fiscal nos lo permitió. Para el final del mandato de Javier Milei habremos bajado otros 4 puntos«, anticipó.

Respecto a una herramienta como el RIGI y la posibilidad de extenderla a toda la economía anticipó: «La idea es que toda la economía converja al RIGI, pero en la transición y dado el historial de incumplimientos de Argentina, tuvimos que lanzar este RIGI para lograr la llegada de inversiones».

«»La idea es que toda la economía converja a un esquema como el RIGI, pero si queríamos lograr contratos y atraer inversiones, teníamos que avanzar con un esquema como el actual» Luis Caputo, ministro de economía

Respecto a la posibilidad de una reforma previsional, Caputo admitió que el problema existe por la baja de la natalidad, aunque adhirió a lo expresado por el presidente Javier Milei: «la reforma previsional es la última», anticipó y agregó: «no es que se postergue a los jubilados, sino que es necesario saber primero con qué recursos contamos».