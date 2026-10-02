Coloquio de IDEA en Mar del Plata: agenda completa de la última jornada, con Caputo y Santilli desde París

Coloquio de IDEA en Mar del Plata: agenda completa de la segunda jornada, con Bullrich, Quirno y otros expositores

El 62° Coloquio de IDEA ya se desarrolla en Mar del Plata. El evento reune a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

El presidente, Javier Milei, participó de la charla desde Paris y lo hizo de manera virtual. Este viernes, Luis Caputo y Diego Santilli marcaron la jornada, pero a ellos se sumarán otros expositores destacados.

La agenda y los expositores

Bajo el lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia», el encuentro termina este viernes 2 de octubre. La agenda de hoy abordará uno de los principales desafíos del país: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Uno de los expositores de la jornada será Ryan McInerney, CEO de Visa. Asimismo, el panel «Empresas en primera persona» reunirá a Rosana Cordero (CEO de Cordero), Ricardo Markous (CEO de Tecpetrol), Salvador Muñoz (presidente de Hijos de Salvador Muñoz), Christian Otero (cofundador de Lucciano’s) y María Eugenia Sampalione (directora ejecutiva de Newmont Argentina).

En este espacio se analizarán los obstáculos clave para el desarrollo regional, con foco en costos, infraestructura, sistema tributario, reconversión productiva e inserción internacional. A continuación, el eje virará hacia el futuro del empleo y el impacto de las nuevas tecnologías en la dinámica laboral, con las intervenciones de Luciano Laspina (director ejecutivo de CIPPEC), Diego García (director general de CVC Corp), Alejandro Gorodisch (presidente de Farmacity) y Sofía Vago (CEO de Accenture).

El cierre de la jornada incluirá el panel «Cómo se construye la influencia hoy», integrado por Cristian Jerónimo (cosecretario general de la CGT), María Migliore (cofundadora de Popurrí) y Diego Leuco (director de contenidos de Resumido), junto a una disertación sobre la experiencia económica israelí a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Las palabras finales estarán a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.