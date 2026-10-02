Argentina Week: Caputo destacó que el nuevo programa de ciudadanía por inversión busca «captar aún más la atención del mundo»

El ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del Argentina Week que se celebra en Paris brindó detalles del nuevo programa de ciudadanía por inversión que presentó junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y reiteró que la propuesta apunta a «captar aún más la atención del mundo».

Caputo contó que la iniciativa comenzó a gestarse dos años atrás tras captar el interés que, según señaló, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudanía argentina.

Luis Caputo en el Argentina Week

Durante su exposición, Luis Caputo vinculó las expectativas depositadas en el programa con la coyuntura geopolítica del país y el liderazgo de Javier Milei en el exterior. En este sentido, sostuvo: «Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo».

Asimismo, el ministro planteó que se busca fortalecer los lazos globales y elevar el valor internacional de la ciudadanía argentina. Destacó además que se implementaron esquemas similares en otros países y aseguró que el Palacio de Hacienda trabajó durante los últimos años con firmas especializadas para adoptar sus mejores prácticas.

Al respecto, Caputo remarcó que las proyecciones de las consultoras que asesoraron al Ejecutivo son «muy altas» y afirmó que la iniciativa suma una nueva vía para la atracción de capitales.

Nuevo programa de ciudadanía: requisitos

Según se detalló, la iniciativa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla dos alternativas para el inversor principal: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$ 800.000, creado específicamente para este fin.

En cuanto a la adhesión del grupo familiar, podrán tramitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular. Parejas e hijos solteros de entre 18 y 25 años (sin descendencia) deberán sumar un aporte de US$ 100.000 al Tesoro, mientras que para los menores de 18 años el valor será de US$ 25.000.

Así, un grupo familiar integrado por el solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al beneficio con un desembolso total de US$ 500.000.

El capital deberá ingresar a través del sistema financiero formal y quedará sujeto a normativas sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia.

La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior.

El proceso comprenderá la verificación de identidad, origen y trazabilidad de los recursos, patrimonio, antecedentes penales y reputacionales, e historial migratorio. Concluido este análisis, el organismo elevará su dictamen a la Dirección Nacional de Migraciones, que definiría la aprobación o rechazo final de cada expediente.