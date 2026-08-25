Juicio por la causa Cuadernos: Cómo era la logística de los pagos y las presiones que denunció la defensa

Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas. Ante el tribunal, admitió haber realizado seis pagos en pesos a Roberto Baratta, exmano derecha del exministro Julio De Vido, que sumaron el equivalente a cerca de US$1 millón.

Las entregas de dinero ocurrieron entre junio y diciembre de 2008 en el edificio de la compañía en Puerto Madero y quedaron asentadas en los anotadores del chofer Oscar Centeno. “Eran de dinero. Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”, precisó el testigo ante la consulta de la fiscal Fabiana León.

Tanto Zabaleta como Luis Betnaza estuvieron procesados en la investigación, pero la Justicia los sobreseyó al igual que al CEO de la firma, Paolo Rocca. La medida la tomaron en su momento el juez Marcelo Martínez de Giorgi y luego Julián Ercolini, al entender que las entregas no estaban vinculadas a la obra pública, sino a una ayuda humanitaria. Según se estableció en ese expediente, los desembolsos se realizaron para que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera ante la administración de Hugo Chávez por la seguridad y repatriación de los empleados argentinos de Sidor, la siderúrgica que Techint tenía en Venezuela y que fue expropiada en 2008.

Cómo era la logística de los pagos y las presiones que denunció la defensa

Durante la audiencia, Zabaleta dio detalles sobre la logística para conseguir el efectivo. Explicó que solicitó el contravalor de US$1 millón en pesos a través de un fondo de dividendos de cuentas del exterior que administraba como apoderado. Aclaró además que actuó bajo órdenes directas: “No tenía la menor idea de por qué le estaba pagando. Me bastaba la palabra de Luis Betnaza para pagarle”. También remarcó que nunca habló sobre este asunto con Rocca.

A pesar de que el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le advirtió sobre el derecho a no autoincriminarse, Zabaleta respondió a las preguntas de la fiscalía, de la querella de la UIF —representada por Mariano Galpern— y de la defensa de Baratta.

El testimonio generó cruces en la sala. Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta, solicitó marcar contradicciones entre los dichos actuales de Zabaleta y su declaración como arrepentido durante la instrucción en 2018. “Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y queda sobreseído en esta misma causa, pero esos mismos delitos se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio”, cuestionó la abogada. Ocho defensas se sumaron al reclamo y el tribunal terminó haciendo lugar al planteo para confrontar al testigo.

Frente a las preguntas, el exgerente administrativo sostuvo que en 2018 declaró en malas condiciones y relativizó presiones que había mencionado en aquel momento. Sí recordó una advertencia de Baratta respecto a la entrega de dólares en lugar de pesos, pero aseguró que las operaciones nunca estuvieron atadas a la obra pública.

Con información de LN.