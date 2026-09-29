Avalancha fatal en la Patagonia: murió una turista francesa de 29 años en el Cerro Crestón este martes

Una trágica avalancha sacudió este martes 29 de septiembre la zona de alta montaña a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Una turista de Francia de 29 años murió tras quedar atrapada por un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón, mientras que su compañero, también de origen francés, logró sobrevivir y fue rescatado con diversas lesiones.

Fuentes oficiales confirmaron a La Opinión Austral que el incidente se registró alrededor de las 12:30 en las inmediaciones del Lago del Desierto, un sector de la cordillera conocido en el ámbito andino por ser frecuentado para la práctica de esquí de montaña.

Tras recibir la alerta, las autoridades pusieron en marcha un operativo de rescate coordinado por múltiples organismos.

El operativo de rescate en la alta montaña

La activación del alerta movilizó de manera inmediata a diversas fuerzas e instituciones en la región cordillerana. Del despliegue participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos sanitarios.

Debido a las características geográficas del terreno, los rescatistas debieron trasladarse en una primera etapa hasta el área de Lago del Desierto para luego continuar a pie hacia el sector afectado por la avalancha, debiendo sortear fuertes pendientes y condiciones de complejidad extrema en la montaña.

Tras varias horas de búsqueda en el área, los equipos de emergencia lograron ubicar a los dos ciudadanos franceses que habían quedado atrapados por la masa de nieve.

En ese momento se constató el fallecimiento de la joven de 29 años, cuyo cuerpo ya fue trasladado a El Chaltén para dar inicio a las actuaciones de rigor. En tanto, su pareja fue evacuada de la zona para recibir atención médica y las primeras informaciones oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.