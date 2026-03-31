Causa $Libra: audios peritados detallan cómo Mauricio Novelli coordinaba los posteos de Javier Milei

La investigación judicial por la criptomoneda $Libra incorporó nuevos elementos tras el análisis de audios extraídos del teléfono de Mauricio Novelli. Las grabaciones, recuperadas por la DATIP, forman parte de la prueba con la que la justicia busca determinar el grado de influencia del lobista sobre las publicaciones realizadas por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

El foco de la instrucción se centra en el origen del código alfanumérico de 44 caracteres que el mandatario difundió en su cuenta de X el pasado 14 de febrero de 2025. Mientras la versión oficial califica el posteo como un hallazgo casual, los registros del dispositivo de Novelli presentan una dinámica de coordinación previa.

Registros de coordinación y frecuencia de contactos

Entre los archivos peritados, se encuentran audios donde Novelli describe la mecánica para el envío de material al jefe de Estado. En uno de los registros, el fundador de N&W Professional Traders menciona la necesidad de insistir diariamente para concretar las publicaciones. “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las once, que lo publique mañana”, se escucha en una de las grabaciones incorporadas al expediente.

La relación técnica entre ambos posee antecedentes: durante su labor legislativa, Milei participó como docente virtual en la academia de Novelli. Sin embargo, los nuevos audios sugieren una gestión de tiempos comunicacionales que la justicia busca esclarecer.

Contraste con la versión oficial y flujo de comunicaciones

El contenido de los peritajes ofrece un contrapunto a las declaraciones públicas del Presidente, quien afirmó en sede televisiva que compartió la información de $Libra por «fanatismo tecnológico» tras encontrarla de forma autónoma en internet.

No obstante, el informe de la DATIP detalla un flujo de comunicaciones específico entre el 14 y el 16 de febrero de 2025:

Frecuencia: se registraron 38 comunicaciones que involucran a Novelli, el presidente, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo .

se registraron que involucran a Novelli, el presidente, y el asesor . Cronología: el día del lanzamiento del token, el intercambio de llamadas se intensificó desde una hora antes del posteo presidencial hasta la medianoche.

Definiciones en el juzgado de Martínez De Giorgi

La causa entra en una etapa de resoluciones procesales. La defensa de Mauricio Novelli solicitó la nulidad del peritaje de su teléfono, argumentando irregularidades en la cadena de custodia y filtraciones de la prueba.

Por su parte, la querella solicitó formalmente la declaración indagatoria de los hermanos Milei, de Novelli y de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá resolver estos pedidos en los próximos días para definir el curso de la investigación.