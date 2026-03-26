Javier Milei y Mauricio Novelli promocionaron antes que $Libra la criptomoneda Vulcano y también colapsó

En el contexto de la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, se peritó el teléfono de Mauricio Novelli. Además de revelar el nexo del empresario con el entorno de Javier Milei, también mostró que hubo otros acuerdos y convenios.

Se trata del proyecto Vulcano, gestado en 2021 y que se lanzó en 2022.

Javier Milei había promocionado otro criptomoneda

En este caso era un negocio que se presentaba como un videojuego. A los que participaban les permitiría a ganar dinero a través de la criptomoneda token $VULC. Tras su promoción tuvo una subida de precio pero luego colapsó y dejó varios inversores perjudicados.

Según indicó Infobae el videojuego nunca llegó a existir y fue calificado luego como un fraude. También mencionó que cuando Milei ya era diputado nacional, en un posteo en X promocionó el activo, un emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh. “Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió Milei en un mensaje el 18 de febrero de 2022.

El medio de Buenos AIres comunicó que en los peritajes del teléfono de Novelli se hallaron términos de un compromiso de adquisición de tokens, entre ellos el de Vulcano. Fue fechado en enero de 2022. Las partes mencionadas en el modelo de contrato era N&W Professional Traders (la empresa de Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) y un adquirente futuro.

En la investigación por $Libra surgió otro presunto negocio

En el marco de la investigación por el caso $Libra, surgieron nuevos detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei, entre ellos un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales y de recaudación.

Según indicó Noticias Argentinas, documentos y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli, revelaron que el plan incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas vinculadas a su espacio. La iniciativa formaba parte de una estrategia más amplia para monetizar la imagen presidencial mediante distintos productos.