Cayó en Buenos Aires el tercer acusado de un violento robo en Viedma y terminó imputado

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos este jueves contra un tercer hombre vinculado a un violento robo agravado ocurrido el pasado 22 de agosto en la capital rionegrina. La víctima fue una mujer que se encontraba sola en su domicilio cuando un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza, la redujo y la despojó de una importante suma de dinero en dólares y pesos.

El imputado, detenido recientemente en la localidad bonaerense de Cañuelas, fue señalado como coautor del hecho y quedó bajo prisión preventiva por el plazo de 60 días, en el marco de una investigación que ya tiene a otros dos hombres acusados por el mismo caso.

Los detalles del violento asalto

Según la acusación fiscal, el imputado actuó junto a otros cómplices para perpetrar el robo. Tras golpear la puerta de la vivienda, redujeron a la mujer tomándola del cuello y tres de ellos ingresaron a la casa, donde permanecieron cerca de media hora.

Durante ese tiempo, la víctima fue atada con precintos en sus manos y pies, además de recibir golpes en el rostro, cuello y brazos. Los agresores le exigían la entrega de dinero, hasta que finalmente lograron hacerse con una suma en dólares y pesos. Luego escaparon en un Toyota Yaris blanco, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Evidencia clave en la investigación

En la audiencia realizada este viernes, el fiscal detalló las pruebas reunidas hasta el momento. Entre ellas, se incluyen el relato de la víctima, la denuncia inicial en la Comisaría 30, certificados médicos que constataron las lesiones y actas del Gabinete de Criminalística que secuestraron los precintos utilizados.

Además, se incorporaron relevamientos de la zona, declaraciones testimoniales y análisis de cámaras públicas y privadas. Estas secuencias permitieron identificar el recorrido del Toyota Yaris blanco tanto en Viedma como en Carmen de Patagones, vehículo que luego fue interceptado en un control de Gendarmería en Cañuelas.

La detención en Cañuelas

El 31 de agosto, en un operativo de control, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Toyota Yaris con características similares al utilizado en el robo. El vehículo tenía numeraciones adulteradas y documentación apócrifa, lo que permitió avanzar con la detención de uno de los sospechosos.

Durante el procedimiento, se secuestraron elementos de interés para la causa, que ahora forman parte del análisis de los investigadores. Estos registros, junto a las filmaciones, fueron considerados por la fiscalía como evidencia clave para vincular al imputado detenido en Buenos Aires con el hecho ocurrido en Viedma.

Debate en la audiencia

En la audiencia, el defensor particular del imputado se opuso a la formulación de cargos. Sostuvo que la evidencia reunida hasta ahora solo se basa en indicios, como la presencia de un vehículo y ciertas prendas de vestir, sin que exista una identificación fehaciente de su cliente.

Pese a estos planteos, el juez interviniente resolvió dar por formulados los cargos por robo agravado cometido en poblado y en banda, en los términos del artículo 167 inciso 2° del Código Penal, imponiendo además la prisión preventiva por 60 días.

Investigación en curso

El fiscal informó que aún restan producir diligencias probatorias. Entre ellas, ruedas de reconocimiento, pericias odorológicas y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en los procedimientos.

Mientras tanto, los tres imputados permanecen privados de su libertad. La fiscalía busca consolidar las pruebas que permitan establecer el grado de participación de cada uno en el violento asalto que conmocionó a Viedma a fines de agosto.