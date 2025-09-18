Impusieron prisión preventiva a los sospechosos del homicidio de un joven, en Rincón de los Sauces

El homicidio de José Palomo ocurrió el martes después del mediodía, en Rincón de los Sauces. (foto gentileza)

El juez de garantías Juan Pablo Encina admitió ayer los cargos que la fiscal Rocío Rivero formuló contra dos imputados por su participación en el homicidio de José Ariel Palomo, en Rincón de los Sauces.

La fiscal le atribuyó a Benjamín Aguilar haber sido el autor de los disparos con un arma de fuego que causaron la muerte de Palomo. Y lo imputó a un joven, de apellido González Araya, por su participación en el crimen.

Encina habilitó que se investigue el hecho por el plazo legal, a partir de la evidencia que la fiscal expuso para sostener los cargos contra los sospechosos. La audiencia de control de detención de los dos sospechosos y de formulación de cargos se hizo ayer.

El magistrado aceptó además el pedido de la fiscalía para que le impongan prisión preventiva a los sospechosos para anular los riesgos de entorpecimiento de la investigación en marcha. También, para neutralizar el riesgo de fuga. La defensa de los imputados se opuso.

Tras escuchar a la fiscalía y la defensa, Encina resolvió imponer la prisión preventiva por cinco meses a los imputados.

Cómo ocurrió el crimen, según la fiscalía

La fiscal relató que el homicidio ocurrió el martes alrededor de las 14.30, en Rincón de los Sauces. Indicó que la víctima fue hasta el domicilio de Aguilar, ubicado en la calle Belgrano casi Araucaria. Allí, se originó una discusión por una supuesta venta de estupefacientes, que se frustró. Palomo se retiró.

La teoría fiscal señala que Aguilar y González Araya salieron en una motocicleta, tipo enduro, tras Palomo, que caminaba por la calle Belgrano, junto con su hermano. Los hermanos fueron interceptados por Aguilar y González Araya a tres cuadras.

Aguilar descendió de la moto y forcejeó con la víctima. Hubo una pelea, que terminó cuando el imputado extrajo un revólver y efectuó al menos dos disparos contra Palomo.

Uno de los proyectiles dio en el pecho de la víctima, que quedó herido de gravedad ante la mirada atónita de su hermano. Aguilar escapó en la motocicleta que conducía su cómplice.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima sufrió una lesión en el hemitórax derecho. El recorrido del proyectil no dejó orificio de salida.

Todo indica que el agresor hizo el tiro a muy corta distancia de la víctima. La fiscalía sostuvo que ese disparo fue el que causó la muerte de la víctima de 29 años. La segunda lesión fue en un dedo de un pie.

El crimen de Palomo ocurrió a plena luz del día y delante de su hermano, que se convirtió en el testigo presencial del hecho presencial para la investigación que la fiscalía local desarrolló.