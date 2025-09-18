Jones Huala seguirá preso: amplían la investigación a hechos en la Patagonia desde 2014

Facundo Jones Huala fue detenido nuevamente en junio y desde entonces permanece con prisión preventiva. La investigación se amplía. Archivo

El líder mapuche Facundo Jones Huala permanecerá con prisión preventiva en una cárcel federal de Chubut luego de la extensión de la medida y un cambio en la causa que ahora se pasa a tratar como “compleja” por la ampliación de la investigación a posibles delitos registrados en Río Negro, Chubut y Neuquén desde 2014 a la actualidad.

El Tribunal de Impugnaciones de Roca, que se constituyó para analizar la apelación de la defensa de Jones Huala, integrado por los jueces Richar Gallego y Mariano Lozano, ratificó esta semana la decisión en primera instancia que extendió la prisión preventiva del referente mapuche hasta comienzos de diciembre y el cambio a “causa compleja”, a pesar de los cuestionamientos de la Gremial de Abogados que representa al imputado.

Jones Huala está detenido desde junio por una nueva causa iniciada por una denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por presunta apología del delito surgida tras declaraciones públicas del referente mapuche en una presentación de su libro de poesía.

Los magistrados le dieron la razón a la representante de la fiscalía federal de Bariloche, Ángela Pagano Mata, que realizó el pedido de prórroga de la prisión preventiva para continuar con la investigación, alegando riesgo procesal y peligro de fuga por los antecedentes de Jones Huala, su conocimiento de pasos fronterizos ilegales y falta de arraigo, según esgrimió.

La fiscalía dijo que investigan hechos ocurridos en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén desde 2014 en adelante, todos vinculados a ataques incendiarios con posteriores reivindicaciones de la RAM a través de panfletos y además suma en la investigación expresiones de Jones Huala de reivindicación de sabotajes, atentados incediarios y otras cuestiones.

Audiencia por la apelación de la defensa de Jones Huala a la prórroga de la prisión preventiva. Imagen captura de pantalla

La fiscalía obtuvo la ampliación del tiempo de investigación a 2 años y afirmó que uno de los ejes es analizar la “organización criminal”, la “asociación ilícita calificada” y también evaluar la forma de financiamiento de la estructura (RAM) que le atribuye a Jones Huala ser parte y que el mismo líder mapuche en declaraciones públicas confirmó.

El abogado defensor Gustavo Franquet reprochó el pedido y planteó la posibilidad de prisión domiciliaria con un dispositivo de control, pero fue descartado y por eso Jones Huala seguirá en el penal federal de Rawson, en principio hasta el 6 de diciembre.

En otro punto, la causa pasó a calificarse como “compleja” y se incorporó a la provincia de Río Negro como querellante por un expediente judicial iniciado en 2021, que para los defensores significó una “acumulación de un montón de casos en base a dichos políticos” del imputado y una “mezcla” de cosas sin fundamento.

La representante fiscal dijo que por las expresiones de Jones Huala existen situaciones que merecen ser investigadas como presuntos delitos porque “tenía el objetivo de incorporar a alguien más y alentar a actuar en forma ilícita específica”.

Enumeró que existen elementos probatorios a analizar de el uso de una “misma metodología” de consumar ataques tanto en las tres provincias como en Chile y señaló que en la investigación tiene contacto con autoridades de esas jurisdicciones, por lo que requiere tiempo para avanzar en la causa.

Otro punto mencionado por la fiscal es que Jones Huala tiene “posiciones beligerantes hacia otros integrantes de la comunidad mapuche” y hay expresiones críticas contra los referentes mapuches de Chubut, Mauro y Moira Millán.

Eduardo Soares, también defensor, señaló que “para sostener esa gravedad (atribuida por la fiscalía) tiene que ser muy contundente la demostración que es un caso complejo”, algo que entendió que no se cumplió.

Pagano Mata indicó a los jueces que debe continuar analizando documentaciones, panfletos que se dejaron en lugares de ataques y afirmó que próximamente convocará a testigos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.