Le disparó a un joven que casi pierde un ojo en Roca: admitió el delito y no irá a prisión tras un acuerdo

Un caso de suma violencia en Roca tuvo su desenlace judicial. Alexis Ramón Sura, de 24 años, fue condenado a tres años de prisión de ejecución en suspenso tras haber admitido su responsabilidad en un violento ataque ocurrido el pasado 27 de junio, cuando disparó en reiteradas ocasiones contra un joven y casi le provoca la pérdida de un ojo.

El juicio abreviado se concretó en una audiencia presidida por el juez de Garantías Oscar Gatti. Allí, la Fiscalía y la defensa presentaron un acuerdo pleno que permitió evitar un debate oral y público, y derivó en una condena menor a la que podría haber recibido bajo la calificación legal del hecho.

Cómo fue el ataque

Según oralizó la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 21, en la intersección de calles O’Higgins y Kennedy de Roca. Sura circulaba como acompañante en una motocicleta junto a un menor de edad cuando interceptaron a la víctima, que caminaba junto a dos amigos.

De acuerdo con la acusación, Sura utilizó un revólver calibre 22 sin autorización legal y efectuó al menos cinco disparos contra el joven. Dos de los proyectiles impactaron: uno en el codo derecho y otro en la zona infraorbitaria izquierda del rostro, a escasos centímetros del ojo. Las heridas fueron catalogadas como graves.

El cambio en la calificación legal

Inicialmente, el caso había sido caratulado como tentativa de homicidio agravada, pero con el avance del proceso la fiscalía reformuló los cargos y lo acusó bajo el delito de lesiones graves, doblemente agravadas por el uso de un arma de fuego y la participación de un menor de edad, además de portación ilegal de arma de uso civil.

La jueza Natalia González fue quien aceptó la reformulación. Esa instancia, abrió el camino para el acuerdo de juicio abreviado que, las fiscales María Celeste Benatti y María Gimena Ducca, le presentaron al juez Oscar Gatti con la convalidación de Giuliana Grippo, la defensora del imputado.

La condena y sus alcances

La sentencia estableció una pena de tres años de ejecución condicional. Esto significa que Sura no irá a prisión, pero deberá cumplir con una serie de restricciones para resguardar al joven agredido: la prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio, a la vivienda laboral de sus familiares y al colegio secundario de su hermano.

Además, se le impuso el uso de tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de estas medidas y se lo inhabilitó por seis años para portar o tener armas de fuego, el doble del tiempo de la condena.

Argumentos de la Fiscalía y detalles de otro proceso que lo tuvo involucrado

La fiscal Benatti destacó que Sura no contaba con antecedentes penales y que este era su primer conflicto penal formal con la Justicia. Aun así, subrayó la peligrosidad del hecho, por lo que resultaba necesario imponer fuertes restricciones de acercamiento y una inhabilitación prolongada en el manejo de armas.

Aún así, la historia judicial de Sura no comenzó con este episodio. En noviembre de 2023, había sido imputado junto a otra persona, por otros hechos violentos en Roca.

En ese caso, se lo acusó de amenazas con armas y resistencia a la autoridad, luego de que fuera sorprendido portando un explosivo casero tipo «molotov» en un conflicto en el barrio. La causa derivó en un acuerdo de criterio de oportunidad: Sura entregó un rollo de 100 metros de cable bipolar al Gabinete de Criminalística como reparación simbólica y la acción penal fue extinguida, dictándose su sobreseimiento.

Lo que viene

Este mediodía, la condena será homologada por el juez Gatti y Sura quedará en libertad bajo el régimen de ejecución condicional. El cumplimiento estricto de las medidas cautelares será clave para evitar una revocación de la pena y una eventual prisión efectiva.