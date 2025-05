Cipolletti: tres de los policías declarados culpables por las torturas seguidas de muerte de Gatica arriesgan prisión perpetua

“Les voy a pedir a los acusados que se pongan de pie por favor”, indicó el juez Marcelo Gómez. Tras casi cinco horas de deliberación, a puertas cerradas, los doce jurados tenían un veredicto al caer la tarde de este jueves.

La sargento primero Andrea Henríquez (37), el sargento Vilmar Quintrel (32), el cabo primero Walter Carrizo (36) y el cabo Jorge Luciano Sosa (31) se levantaron de sus sillas en silencio. Los cuatro fijaron la mirada en la presidenta del jurado.

La mujer informó que el jurado popular declaraba por unanimidad culpables a Carrizo, Quintrel y Sosa por el delito de torturas seguidas de muerte de Jorge Gatica. Mientras que a Henríquez la declararon culpable por unanimidad de omisión funcional dolosa de evitar la tortura. Un delito menor.

Las penas para los imputados se determinarán en una próxima etapa, ya sin la intervención del jurado. La fiscalía, las querellas y las defensas ofrecerán pruebas y el juez Gómez impondrá las condenas.

El Código Penal sanciona la tortura seguida de muerte con prisión perpetua. Mientras que la omisión funcional de evitar la tortura tiene una escala penal que va desde los 3 hasta los 10 años de prisión, explicaron fuentes judiciales.

Un caso dramático de violencia policial

Este jueves, finalizó un juicio por jurados que expuso ante la sociedad un dramático caso de violencia policial, que ocurrió la noche del 9 de enero del 2023, en el interior de la comisaría 45 del barrio Anahí Mapu de Cipolletti,

Gatica fue demorado alrededor de las 21.30 por hurtar dos kilos de carne y dos kilos de chorizos de un comercio, ubicado en las inmediaciones de la comisaria. Cuando lo trasladaron, le aplicó un cabezazo a Sosa y todo indica que eso disparó el tormento.

“184 lesiones externas. ¿Si les queda alguna duda si Jorge Gatica fue torturado o no fue torturado? Les pido que piensen en esto”, recordó ayer el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna en su alegato ante los jurados. Además, advirtió que la víctima estuvo todo el tiempo esposado, con las manos en la espalda.

Las agujas

Recordó que Gatica tenía siete costillas fracturadas. Recordó que los forenses explicaron que cada costilla fracturada «es como si te estuvieran clavando una aguja y te duele cada vez que respirás». Una de esas costillas laceró el hígado y causó una hemorragia fatal, explicó el forense que hizo la autopsia.

«Una persona respira 20 veces por minuto si está tranquilo. Si lo están golpeando o torturando probablemente se duplique. Piensen lo que es sentir 40 veces por minuto que te están clavando siete agujas en el torso», advirtió Márquez Gauna. Si eso no es sufrimiento, si eso dolor, si eso es no tortura no sé qué es.

Relató que a Gatica lo trasladaron a las 22.43 de ese 9 de enero del 2023 hasta el hospital de Cipolletti para la revisión médica. Y se retiró caminando. Una hora y media después, los policías lo llevaron de regreso, pero estaba muerto.

Para la fiscalía, Sosa y Quintrel golpearon a Gatica, que tenía 36 años. Por eso, pidió que sean declarados culpables por torturas seguidas de muerte. En cambio, solicitó que Carrizo y Henríquez sean declarados culpables por la omisión de haber evitado la tortura.

El cambio de postura de la fiscalía

Cuando comenzó el juicio, la fiscalía adelantó que los cuatro policías estaban acusados de las torturas seguidas de muerte. Por eso, el giro en relación a Carrizo y Hernández sorprendió este jueves a los querellantes. Pero la fiscalía aclaró que tiene el deber de objetividad.

Los abogados querellantes Rubén Antigual, por el padre de Gatica, Iván Chelía y Leonel Herrera Montovio, en representación de la madre y de los dos hijos de la víctima, habían pedido que declarar culpables a los cuatro policías de las torturas seguidas de muerte.

Mientras que Federico Diorio, defensor particular de Carrizo y Henríquez, había alegado por la absolución. El mismo planteo había hecho la abogada María Denise Mari, que defendió a Quintral, tras criticar la investigación que calificó de “mala”.

El abogado Damián Moreyra, defensor de Sosa, había requerido al jurado que lo declare no culpable porque destacó que los acusadores no ofrecieron ninguna prueba de que haya sido el autor de las torturas que desencadenaron en la muerte de Gatica,

Pidió a los jurados que si tenían dudas que lo responsabilicen por la omisión de evitar la tortura.

La madre de Jorge Gatica expresó su dolor ante el jurado.

El dolor de la madre de la victima

Carmen Sanhueza, la madre de Jorge Gatica, le habló ayer al jurado antes de que arribaran a un veredicto. Expresó que la muerte de su hijo es “el gran dolor de mi vida”.

“¿Por qué lo mataron así? ¿Por dos kilos de carne y unos chorizos?”, preguntó. “Quisiera preguntarle al señor Sosa, a Quintrel, a carrizo y a la señora policía, ¿por qué hicieron tanta barbaridad con mi hijo, ¿qué les pasó en la cabeza? ¿Qué tanto hizo mi hijo para sufrir esa barbaridad?