Comarsa no quiere un juicio por el basurero petrolero en Neuquén

La empresa Comarsa pidió que la causa por el basurero petrolero no se ventile en juicio (foto Matías Subat)

La defensa particular de los empresarios que están acusados de contaminar y acopiar sin freno residuos petroleros en el distrito VI de Neuquén solo para cobrar, solicitó que se suspenda el juicio en su contra. El planteo se ventilará en una audiencia que presidirá el juez Lucas Yancarelli. La petición se produjo como parte del procedimiento en el cual la fiscalía de delitos ambientales solicitó que se inicie el juicio y se llame a jurados populares.

La audiencia se llevará a cabo el jueves a las 8,30 en ciudad judicial y Comarsa solicitó que se cite funcionarios del municipio, de la provincia y referentes del sector empresario para dar base a su argumento.

«Creemos que Comarsa tiene que llegar a juicio, la responsabilidad de las empresas en el tratamiento del residuo petrolero en nuestra provincia debe ventilarse en audiencias públicas de cara a la sociedad«, opinó Bruno Vadalá, querellante por la APDH en la causa contra Comarsa.

El fiscal en jefe, Maximiliano Breide Obeid solicitó a fines de febrero que se llame a la audiencia de control de acusación para la apertura del juicio contra tres empresarios acusados de fraude y contaminación. Los nombres de los imputados no se informan por una restricción impuesta por el juez Gustavo Ravizzoli que intervino durante una apelación en estos dos años de proceso.

El lado B de la explotación hidrocarburífera

Para Vadalá, la responsabilidad del tratamiento del residuo hidrocarburífero en la provincia de Vaca Muerta se debe conocer. «Comarsa es el botón de muestra de como funciona» la industria petrolera, destacó. Consideró que las audiencias dará transparencia al tratamiento del residuo petrolero.

La montaña de residuos petroleros demorará unos cinco años en ser retirada de las nuevas urbanizaciones que crecieron en la zona de la meseta, según Breide Obeid. Incluso con el retiro diario de residuos con hidrocarburos que se está llevando a cabo hacia Añelo.

El municipio de Neuquén espera el retiro de los contaminantes para finalizar el desarrollo de más de 500 terrenos en el lugar. El sector deberá ser saneado porque incluso la empresa avanzó con el arrojo de contaminantes en el lugar donde se programó la continuidad de la calle Soldi, que del otro lado de la avenida Casimiro Gómez, conecta los distritos 3 y 6 de lotes con servicios en la capital.

«Hay una multiplicidad de efectos sobre este accionar de la firma que se ventilarán en un juicio, suspender el juicio o un juicio a prueba, es esconder bajo la alfombra un montón de cosas», sostuvo el querellante.

Evaluó que estaban dadas las condiciones para llamar a un jurado popular para que determine la responsabilidad de la contaminación y el fraude. «Adherimos al pedido de la fiscalía y a la suspensión, nos vamos a oponer, estas son maniobras para ocultar lo que se mostraría en el juicio», dijo Vadalá.

Según precisó, en mayo se cumpliría el plazo para llevar a cabo la audiencia de control de acusación e iniciar luego el juicio.